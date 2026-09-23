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СМИ: встреча фон дер Ляйен с Зеленским в Нью-Йорке была напряженной
СМИ: встреча фон дер Ляйен с Зеленским в Нью-Йорке была напряженной - 23.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: встреча фон дер Ляйен с Зеленским в Нью-Йорке была напряженной
Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во вторник была напряженной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T08:55+0300
2026-09-23T08:55+0300
2026-09-23T08:55+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во вторник была напряженной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Во вторник в ООН в Нью-Йорке у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась напряженная встреча с... Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.
По информации агентства, представители ЕС заявили Киеву, что хотят видеть прогресс в принятии новых законов на Украине для борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений, а также сближение с законодательством блока, прежде чем он выделит новые средства. Украинская сторона выразила обеспокоенность по поводу нехватки средств ПВО на фоне приближающейся зимы, добавляет агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Мировая экономика, УКРАИНА, Нью-Йорк, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ООН, ЕС, НАТО
СМИ: встреча фон дер Ляйен с Зеленским в Нью-Йорке была напряженной
Блумберг: встреча фон дер Ляйен с Зеленским в Нью-Йорке была напряженной
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во вторник была напряженной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Во вторник в ООН в Нью-Йорке у председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась напряженная встреча с... Владимиром Зеленским", - говорится в публикации.
По информации агентства, представители ЕС заявили Киеву, что хотят видеть прогресс в принятии новых законов на Украине для борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений, а также сближение с законодательством блока, прежде чем он выделит новые средства. Украинская сторона выразила обеспокоенность по поводу нехватки средств ПВО на фоне приближающейся зимы, добавляет агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.