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Регулятор предложил Google показывать ИИ-ассистентов в поиске
Регулятор предложил Google показывать ИИ-ассистентов в поиске - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регулятор предложил Google показывать ИИ-ассистентов в поиске
Британский регулятор по контролю конкуренции предложил дать пользователям Google Android и Chrome больший выбор и контроль над поисковыми сервисами, включая... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:58+0300
2026-09-23T16:58+0300
2026-09-23T16:58+0300
технологии
reuters
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МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Британский регулятор по контролю конкуренции предложил дать пользователям Google Android и Chrome больший выбор и контроль над поисковыми сервисами, включая ИИ-ассистентов вроде ChatGPT и Perplexity, пишет Reuters. Более жёсткие правила потребуют от Google показывать выбор поисковых провайдеров при первой настройке телефона или открытии браузера.Согласно предложениям, пользователям раз в год будут предлагать выбрать стандартный поисковик, а на экранах выбора смогут появляться ИИ-ассистенты, соответствующие техническим и безопасным критериям. Также от поисковых провайдеров потребуют справедливо указывать контент издателей, чтобы пользователи знали, откуда взялись результаты."Способ поиска информации в интернете меняется. Мы внимательно прислушиваемся к отзывам и быстро реагируем на рост числа ассистентов на базе ИИ, которые люди всё чаще используют как поисковый сервис, но которые не включены в экраны выбора Google", — заявила генеральный директор CMA Сара Карделл.Предложения открыты для обсуждения до 9 октября, окончательное решение CMA ожидается к концу года. Ранее в июне регулятор уже обязал Google обеспечить большую прозрачность поисковых позиций в рамках новых правил, направленных на усиление конкуренции.
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технологии, reuters
Регулятор предложил Google показывать ИИ-ассистентов в поиске
Регулятор предлагает дать пользователям Android и Chrome выбор поисковика и ИИ-помощника
МОСКВА, 23 сент — ПРАЙМ. Британский регулятор по контролю конкуренции предложил дать пользователям Google Android и Chrome больший выбор и контроль над поисковыми сервисами, включая ИИ-ассистентов вроде ChatGPT и Perplexity, пишет Reuters. Более жёсткие правила потребуют от Google показывать выбор поисковых провайдеров при первой настройке телефона или открытии браузера.
Согласно предложениям, пользователям раз в год будут предлагать выбрать стандартный поисковик, а на экранах выбора смогут появляться ИИ-ассистенты, соответствующие техническим и безопасным критериям. Также от поисковых провайдеров потребуют справедливо указывать контент издателей, чтобы пользователи знали, откуда взялись результаты.
"Способ поиска информации в интернете меняется. Мы внимательно прислушиваемся к отзывам и быстро реагируем на рост числа ассистентов на базе ИИ, которые люди всё чаще используют как поисковый сервис, но которые не включены в экраны выбора Google", — заявила генеральный директор CMA Сара Карделл.
Предложения открыты для обсуждения до 9 октября, окончательное решение CMA ожидается к концу года. Ранее в июне регулятор уже обязал Google обеспечить большую прозрачность поисковых позиций в рамках новых правил, направленных на усиление конкуренции.