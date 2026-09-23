https://1prime.ru/20260923/maska-873613740.html

СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов

СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов - 23.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов

Медиахолдинг Paramount Skydance для привлечения средств может предложить миллиардеру Илону Маску войти в состав инвесторов компании, сообщило издание Semafor со | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:15+0300

2026-09-23T20:15+0300

2026-09-23T20:15+0300

технологии

бизнес

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873613740.jpg?1790183714

МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance для привлечения средств может предложить миллиардеру Илону Маску войти в состав инвесторов компании, сообщило издание Semafor со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство компании обсуждало возможность предложить Илону Маску войти в консорциум инвесторов, вкладывающих средства в акции Paramount", - пишет Semafor. Отмечается, что имя Маска фигурирует в числе нескольких состоятельных лиц, которых генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон (David Ellison) рассматривал в качестве потенциальных участников инвестиционного совета компании. Издание пояснило, что размер потенциальной инвестиции Маска пока не известен, а сам миллиардер, как и представитель компании Paramount отказались прокомментировать ситуацию. Инвестиции со стороны Маска благодаря его бизнес-репутации могли бы помочь объединенной компании Paramount Warner Bros получить поддержку от других инвесторов, отмечает Semafor. Вложения Маска, по мнению издания, также позволили бы Paramount диверсифицировать свою инвесторскую базу и снизить финансовую нагрузку на Ларри Элисона, отца гендиректора компании и одного из ее самых крупных акционеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, банки