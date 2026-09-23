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СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов
СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов - 23.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов
Медиахолдинг Paramount Skydance для привлечения средств может предложить миллиардеру Илону Маску войти в состав инвесторов компании, сообщило издание Semafor со | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:15+0300
2026-09-23T20:15+0300
технологии
бизнес
банки
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance для привлечения средств может предложить миллиардеру Илону Маску войти в состав инвесторов компании, сообщило издание Semafor со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство компании обсуждало возможность предложить Илону Маску войти в консорциум инвесторов, вкладывающих средства в акции Paramount", - пишет Semafor. Отмечается, что имя Маска фигурирует в числе нескольких состоятельных лиц, которых генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон (David Ellison) рассматривал в качестве потенциальных участников инвестиционного совета компании. Издание пояснило, что размер потенциальной инвестиции Маска пока не известен, а сам миллиардер, как и представитель компании Paramount отказались прокомментировать ситуацию. Инвестиции со стороны Маска благодаря его бизнес-репутации могли бы помочь объединенной компании Paramount Warner Bros получить поддержку от других инвесторов, отмечает Semafor. Вложения Маска, по мнению издания, также позволили бы Paramount диверсифицировать свою инвесторскую базу и снизить финансовую нагрузку на Ларри Элисона, отца гендиректора компании и одного из ее самых крупных акционеров.
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192
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технологии, бизнес, банки
Технологии, Бизнес, Банки
20:15 23.09.2026
 
СМИ: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов

Semafor: Paramount может предложить Маску войти в состав инвесторов компании

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Медиахолдинг Paramount Skydance для привлечения средств может предложить миллиардеру Илону Маску войти в состав инвесторов компании, сообщило издание Semafor со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство компании обсуждало возможность предложить Илону Маску войти в консорциум инвесторов, вкладывающих средства в акции Paramount", - пишет Semafor.
Отмечается, что имя Маска фигурирует в числе нескольких состоятельных лиц, которых генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон (David Ellison) рассматривал в качестве потенциальных участников инвестиционного совета компании.
Издание пояснило, что размер потенциальной инвестиции Маска пока не известен, а сам миллиардер, как и представитель компании Paramount отказались прокомментировать ситуацию.
Инвестиции со стороны Маска благодаря его бизнес-репутации могли бы помочь объединенной компании Paramount Warner Bros получить поддержку от других инвесторов, отмечает Semafor.
Вложения Маска, по мнению издания, также позволили бы Paramount диверсифицировать свою инвесторскую базу и снизить финансовую нагрузку на Ларри Элисона, отца гендиректора компании и одного из ее самых крупных акционеров.
 
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