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Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат

Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат - 23.09.2026, ПРАЙМ

Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат

Осенний перерасчет затронет сразу несколько категорий пенсионеров: от военных до гражданских получателей страховых и накопительных выплат. Как рассказала... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T02:02+0300

2026-09-23T02:02+0300

2026-09-23T02:02+0300

эксклюзив

перерасчет

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МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Осенний перерасчет затронет сразу несколько категорий пенсионеров: от военных до гражданских получателей страховых и накопительных выплат. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова, часть надбавок вступит в силу уже в сентябре, другие запланированы на октябрь и ноябрь.Самые крупные суммы получат пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 9 584,69 рубля, плюс будет назначена надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В общей сложности это дает около 11 тысяч рублей в месяц, и повышение сохранится на постоянной основе."Такие же суммы положены гражданам, которым в августе установили I группу инвалидности, — но только если повышенная выплата не была назначена ранее. По правилам удвоение производится один раз по наиболее выгодному основанию, поэтому после 80 лет повторного увеличения уже не будет", - говорит Медякова.Получатели накопительной пенсии с сентября начнут получать выплаты, перерасчет которых прошел 1 августа. Прибавка составит 17,3% и связана с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.Работающим пенсионерам перерасчет сделали также с 1 августа — с учетом взносов, перечисленных работодателями в 2025 году, но не более трех пенсионных коэффициентов, поэтому размер прибавки индивидуален. После увольнения таким гражданам пересчитают выплату с учетом всех пропущенных индексаций.С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4% — вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур. Это коснется пенсионеров Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ и других ведомств.В ноябре пересмотрят специальные доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности — их размер зависит от страховых взносов, уплаченных работодателями за предыдущий квартал."Кроме того, действуют надбавки за длительный стаж и иждивенцев: 4 792,35 рубля за 15 лет работы на Крайнем Севере, 2 875,41 рубля за 20 лет в приравненных местностях, 2 396,17 рубля за 30 лет сельхозстажа и 3 194,90 рубля за каждого нетрудоспособного иждивенца, но не более чем за троих", - заключает эксперт.

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эксклюзив, перерасчет