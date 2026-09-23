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Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат
Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат - 23.09.2026, ПРАЙМ
Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат
Осенний перерасчет затронет сразу несколько категорий пенсионеров: от военных до гражданских получателей страховых и накопительных выплат. Как рассказала... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T02:02+0300
2026-09-23T02:02+0300
эксклюзив
перерасчет
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МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Осенний перерасчет затронет сразу несколько категорий пенсионеров: от военных до гражданских получателей страховых и накопительных выплат. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова, часть надбавок вступит в силу уже в сентябре, другие запланированы на октябрь и ноябрь.Самые крупные суммы получат пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 9 584,69 рубля, плюс будет назначена надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В общей сложности это дает около 11 тысяч рублей в месяц, и повышение сохранится на постоянной основе."Такие же суммы положены гражданам, которым в августе установили I группу инвалидности, — но только если повышенная выплата не была назначена ранее. По правилам удвоение производится один раз по наиболее выгодному основанию, поэтому после 80 лет повторного увеличения уже не будет", - говорит Медякова.Получатели накопительной пенсии с сентября начнут получать выплаты, перерасчет которых прошел 1 августа. Прибавка составит 17,3% и связана с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.Работающим пенсионерам перерасчет сделали также с 1 августа — с учетом взносов, перечисленных работодателями в 2025 году, но не более трех пенсионных коэффициентов, поэтому размер прибавки индивидуален. После увольнения таким гражданам пересчитают выплату с учетом всех пропущенных индексаций.С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4% — вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур. Это коснется пенсионеров Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ и других ведомств.В ноябре пересмотрят специальные доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности — их размер зависит от страховых взносов, уплаченных работодателями за предыдущий квартал."Кроме того, действуют надбавки за длительный стаж и иждивенцев: 4 792,35 рубля за 15 лет работы на Крайнем Севере, 2 875,41 рубля за 20 лет в приравненных местностях, 2 396,17 рубля за 30 лет сельхозстажа и 3 194,90 рубля за каждого нетрудоспособного иждивенца, но не более чем за троих", - заключает эксперт.
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эксклюзив, перерасчет
Эксклюзив, перерасчет
02:02 23.09.2026
 
Пенсионерам рассказали об осеннем пересчете выплат

Медякова: пенсионеры старше 80 лет получат около 11 тысяч рублей надбавки

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 - ПРАЙМ. Осенний перерасчет затронет сразу несколько категорий пенсионеров: от военных до гражданских получателей страховых и накопительных выплат. Как рассказала агентству "Прайм" эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова, часть надбавок вступит в силу уже в сентябре, другие запланированы на октябрь и ноябрь.
Самые крупные суммы получат пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. Их фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет на 9 584,69 рубля, плюс будет назначена надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В общей сложности это дает около 11 тысяч рублей в месяц, и повышение сохранится на постоянной основе.
"Такие же суммы положены гражданам, которым в августе установили I группу инвалидности, — но только если повышенная выплата не была назначена ранее. По правилам удвоение производится один раз по наиболее выгодному основанию, поэтому после 80 лет повторного увеличения уже не будет", - говорит Медякова.
Получатели накопительной пенсии с сентября начнут получать выплаты, перерасчет которых прошел 1 августа. Прибавка составит 17,3% и связана с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год.
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Работающим пенсионерам перерасчет сделали также с 1 августа — с учетом взносов, перечисленных работодателями в 2025 году, но не более трех пенсионных коэффициентов, поэтому размер прибавки индивидуален. После увольнения таким гражданам пересчитают выплату с учетом всех пропущенных индексаций.
С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4% — вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур. Это коснется пенсионеров Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ и других ведомств.
В ноябре пересмотрят специальные доплаты для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности — их размер зависит от страховых взносов, уплаченных работодателями за предыдущий квартал.
"Кроме того, действуют надбавки за длительный стаж и иждивенцев: 4 792,35 рубля за 15 лет работы на Крайнем Севере, 2 875,41 рубля за 20 лет в приравненных местностях, 2 396,17 рубля за 30 лет сельхозстажа и 3 194,90 рубля за каждого нетрудоспособного иждивенца, но не более чем за троих", - заключает эксперт.
 
Эксклюзивперерасчет
 
 
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