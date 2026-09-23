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Microsoft вложит $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Microsoft вложит $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе
Microsoft вложит $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе - 23.09.2026, ПРАЙМ
Microsoft вложит $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе
Microsoft планирует к 2030 году инвестировать более 10 миллиардов долларов в развитие облачных технологий и сферы искусственного интеллекта в странах... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T20:12+0300
2026-09-23T20:12+0300
технологии
мировая экономика
персидский залив
кувейт
катар
билл гейтс
microsoft
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Microsoft планирует к 2030 году инвестировать более 10 миллиардов долларов в развитие облачных технологий и сферы искусственного интеллекта в странах Персидского залива, сообщил президент компании Брэд Смит. "Microsoft будет и впредь инвестировать в инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта по всему региону, увеличивая мощности, внедряя новые возможности и выполняя долгосрочные обязательства в области инфраструктуры. Мы планируем инвестировать в регионе более 10 миллиардов долларов в виде капитальных и операционных затрат в период до 2030 года", - говорится в публикации Смита на сайте компании. Отмечается, что инвестиции будут направлены в Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Смит также добавил, что Microsoft намерена углубить стратегическое партнерство с правительствами и ведущими национальными организациями в сфере искусственного интеллекта. Microsoft работает на Ближнем Востоке с 1991 года. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.
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технологии, мировая экономика, персидский залив, кувейт, катар, билл гейтс, microsoft
Технологии, Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, КУВЕЙТ, КАТАР, Билл Гейтс, Microsoft
20:12 23.09.2026
 
Microsoft вложит $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе

Microsoft планирует инвестировать $10 миллиардов в облачные технологии в Персидском заливе

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Microsoft планирует к 2030 году инвестировать более 10 миллиардов долларов в развитие облачных технологий и сферы искусственного интеллекта в странах Персидского залива, сообщил президент компании Брэд Смит.
"Microsoft будет и впредь инвестировать в инфраструктуру облачных вычислений и искусственного интеллекта по всему региону, увеличивая мощности, внедряя новые возможности и выполняя долгосрочные обязательства в области инфраструктуры. Мы планируем инвестировать в регионе более 10 миллиардов долларов в виде капитальных и операционных затрат в период до 2030 года", - говорится в публикации Смита на сайте компании.
Отмечается, что инвестиции будут направлены в Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Смит также добавил, что Microsoft намерена углубить стратегическое партнерство с правительствами и ведущими национальными организациями в сфере искусственного интеллекта.
Microsoft работает на Ближнем Востоке с 1991 года.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.
 
ТехнологииМировая экономикаПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВКУВЕЙТКАТАРБилл ГейтсMicrosoft
 
 
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