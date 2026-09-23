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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере - 23.09.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче, стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:07+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче, стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
"Между Россией и Китаем также давно сложилась прочная кооперация в энергетическом секторе, которая становится крепче год от года", - сказал Руденко в интервью NEWS.ru.
Как уточнил дипломат, Россия сохраняет первенство по поставкам нефти и природного газа в Китай, находится в числе лидеров по углю и СПГ. По его словам, газопровод "Сила Сибири" работает на полной мощности, продвигается проект "Сила Байкала", ведется строительство "дальневосточного" маршрута экспорта топлива в КНР.
"С китайскими партнерами мы поддерживаем регулярный и насыщенный диалог по всему спектру энергетической повестки", - подчеркнул Руденко.
По его словам, в сентябре во Владивостоке параллельно с Восточным экономическим форумом состоялось 23-е заседание Межправительственной Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров двух государств.
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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере
Замглавы МИД Руденко: сотрудничество России и Китая в энергетике становится крепче
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче, стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
"Между Россией и Китаем также давно сложилась прочная кооперация в энергетическом секторе, которая становится крепче год от года", - сказал Руденко в интервью NEWS.ru.
Как уточнил дипломат, Россия сохраняет первенство по поставкам нефти и природного газа в Китай, находится в числе лидеров по углю и СПГ. По его словам, газопровод "Сила Сибири" работает на полной мощности, продвигается проект "Сила Байкала", ведется строительство "дальневосточного" маршрута экспорта топлива в КНР.
"С китайскими партнерами мы поддерживаем регулярный и насыщенный диалог по всему спектру энергетической повестки", - подчеркнул Руденко.
По его словам, в сентябре во Владивостоке параллельно с Восточным экономическим форумом состоялось 23-е заседание Межправительственной Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров двух государств.