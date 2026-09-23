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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере - 23.09.2026, ПРАЙМ

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в энергетической сфере

Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче, стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:07+0300

2026-09-23T13:07+0300

2026-09-23T13:07+0300

россия

китай

кнр

владивосток

мид рф

мид

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере с каждым годом становится все крепче, стороны поддерживают регулярный диалог по всему спектру повестки, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. "Между Россией и Китаем также давно сложилась прочная кооперация в энергетическом секторе, которая становится крепче год от года", - сказал Руденко в интервью NEWS.ru. Как уточнил дипломат, Россия сохраняет первенство по поставкам нефти и природного газа в Китай, находится в числе лидеров по углю и СПГ. По его словам, газопровод "Сила Сибири" работает на полной мощности, продвигается проект "Сила Байкала", ведется строительство "дальневосточного" маршрута экспорта топлива в КНР. "С китайскими партнерами мы поддерживаем регулярный и насыщенный диалог по всему спектру энергетической повестки", - подчеркнул Руденко. По его словам, в сентябре во Владивостоке параллельно с Восточным экономическим форумом состоялось 23-е заседание Межправительственной Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров двух государств.

китай

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