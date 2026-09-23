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"До добра не доведет": МИД отреагировал на соглашение Канады и Украины
"До добра не доведет": МИД отреагировал на соглашение Канады и Украины - 23.09.2026, ПРАЙМ
"До добра не доведет": МИД отреагировал на соглашение Канады и Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание декларации о "столетнем партнерстве" между Канадой и Украиной, заявила, что такие... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:55+0300
2026-09-23T15:55+0300
2026-09-23T15:55+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание декларации о "столетнем партнерстве" между Канадой и Украиной, заявила, что такие соглашения до добра не доводят. Ранее Владимир Зеленский подписал договор о столетнем сотрудничестве с Канадой, призванный углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также партнерство в области безопасности между странами, в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Канаду. Также был подписан отдельный договор о сотрудничестве между Украиной и Канадой в оборонной сфере. "Хотели бы дать подписантам напутствие: такие соглашения до добра не доводят", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.
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россия, мировая экономика, канада, украина, мария захарова, владимир зеленский, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, УКРАИНА, Мария Захарова, Владимир Зеленский, МИД
"До добра не доведет": МИД отреагировал на соглашение Канады и Украины
Захарова: соглашение Канады и Украины о столетнем партнерстве до добра не доведет
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание декларации о "столетнем партнерстве" между Канадой и Украиной, заявила, что такие соглашения до добра не доводят.
Ранее Владимир Зеленский подписал договор о столетнем сотрудничестве с Канадой, призванный углубить экономическое и политическое сотрудничество, а также партнерство в области безопасности между странами, в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Канаду. Также был подписан отдельный договор о сотрудничестве между Украиной и Канадой в оборонной сфере.
"Хотели бы дать подписантам напутствие: такие соглашения до добра не доводят", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.