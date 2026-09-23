Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/mif-873600137.html
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой
Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:56+0300
2026-09-23T16:09+0300
россия
денис мантуров
антон алиханов
максут шадаев
вциом
минпромторг
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873600137.jpg?1790168997
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, говорится в сообщении правительства РФ. Заседание госкомиссии провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Участники совещания отметили необходимость выработки меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, чтобы привлечь покупателей и улучшить имидж без реальных затрат на защиту природы", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что, по данным ВЦИОМ за 2025 год, около 45% россиян выбирают товары с такой отметкой. Вместе с тем исследование рынка косметики, проведенное Роскачеством, показало, что 42% товаров с экомаркировкой не соответствуют заявленным характеристикам. В заседании госкомиссии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, вциом, минпромторг, россельхознадзор
РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Максут Шадаев, ВЦИОМ, Минпромторг, Россельхознадзор
15:56 23.09.2026 (обновлено: 16:09 23.09.2026)
 
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой

Мантуров: нужно пресечь создание ложного представления об экологичности товаров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, говорится в сообщении правительства РФ.
Заседание госкомиссии провел первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Участники совещания отметили необходимость выработки меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, чтобы привлечь покупателей и улучшить имидж без реальных затрат на защиту природы", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что, по данным ВЦИОМ за 2025 год, около 45% россиян выбирают товары с такой отметкой. Вместе с тем исследование рынка косметики, проведенное Роскачеством, показало, что 42% товаров с экомаркировкой не соответствуют заявленным характеристикам.
В заседании госкомиссии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.
 
РОССИЯДенис МантуровАнтон АлихановМаксут ШадаевВЦИОММинпромторгРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала