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Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой
Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T15:56+0300
2026-09-23T15:56+0300
2026-09-23T16:09+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, говорится в сообщении правительства РФ. Заседание госкомиссии провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Участники совещания отметили необходимость выработки меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, чтобы привлечь покупателей и улучшить имидж без реальных затрат на защиту природы", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что, по данным ВЦИОМ за 2025 год, около 45% россиян выбирают товары с такой отметкой. Вместе с тем исследование рынка косметики, проведенное Роскачеством, показало, что 42% товаров с экомаркировкой не соответствуют заявленным характеристикам. В заседании госкомиссии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.
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россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, вциом, минпромторг, россельхознадзор
РОССИЯ, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Максут Шадаев, ВЦИОМ, Минпромторг, Россельхознадзор
Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой
Мантуров: нужно пресечь создание ложного представления об экологичности товаров
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, говорится в сообщении правительства РФ.
Заседание госкомиссии провел первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Участники совещания отметили необходимость выработки меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, чтобы привлечь покупателей и улучшить имидж без реальных затрат на защиту природы", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что, по данным ВЦИОМ за 2025 год, около 45% россиян выбирают товары с такой отметкой. Вместе с тем исследование рынка косметики, проведенное Роскачеством, показало, что 42% товаров с экомаркировкой не соответствуют заявленным характеристикам.
В заседании госкомиссии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.