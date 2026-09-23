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Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой

Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой - 23.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров призвал усилить борьбу с фальшивой экомаркировкой

Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:56+0300

2026-09-23T15:56+0300

2026-09-23T16:09+0300

россия

денис мантуров

антон алиханов

максут шадаев

вциом

минпромторг

россельхознадзор

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Власти России в рамках госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции отметили необходимость выработать меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, говорится в сообщении правительства РФ. Заседание госкомиссии провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Участники совещания отметили необходимость выработки меры по пресечению создания ложного или преувеличенного представления об экологичности товаров или услуг, чтобы привлечь покупателей и улучшить имидж без реальных затрат на защиту природы", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что, по данным ВЦИОМ за 2025 год, около 45% россиян выбирают товары с такой отметкой. Вместе с тем исследование рынка косметики, проведенное Роскачеством, показало, что 42% товаров с экомаркировкой не соответствуют заявленным характеристикам. В заседании госкомиссии приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, руководители Россельхознадзора, Росаккредитации, Росстандарта, Роскачества, представители МЧС и других ведомств и организаций, а также главы субъектов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, денис мантуров, антон алиханов, максут шадаев, вциом, минпромторг, россельхознадзор