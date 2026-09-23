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Фигурантам дела о незаконных мигрантах из Азии дали сроки до 11 лет

Фигурантам дела о незаконных мигрантах из Азии дали сроки до 11 лет - 23.09.2026, ПРАЙМ

Фигурантам дела о незаконных мигрантах из Азии дали сроки до 11 лет

Фигуранты дела о незаконных мигрантах из Азии, получавших гражданство РФ по схеме с поддельными украинскими паспортами, приговорены в Тульской области к срокам... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T15:34+0300

2026-09-23T15:34+0300

2026-09-23T15:34+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Фигуранты дела о незаконных мигрантах из Азии, получавших гражданство РФ по схеме с поддельными украинскими паспортами, приговорены в Тульской области к срокам до 11 лет, сообщила ФСБ. Отмечается, что в период с 2023 по 2026 годы была "пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции иностранных граждан путем незаконной выдачи российских паспортов". "Двадцать третьего сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного вида наказания фигурантам назначены штрафы в размере от 50 тыс. до 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что фигуранты в 2023 году, обладая специальными знаниями в сфере оказания государственных миграционных услуг и связями с должностными лицами, уполномоченными принимать решения о приеме в гражданство РФ, в целях личного обогащения разработали высокодоходную преступную схему. "Злоумышленники приискивали граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся получить гражданство РФ, но не имевших на то законных оснований", - отметили в ФСБ. После этого обвиняемые через сеть подпольных лабораторий на профессиональном полиграфическом оборудовании изготавливали на персональные данные клиентов поддельные паспорта Украины и справки о регистрации по месту жительства, якобы выданные украинскими компетентными органами до начала проведения СВО и предоставлявшие мигрантам право документироваться российскими паспортами. Стоимость незаконных услуг составляла от 500 тысяч рублей. "Криминальный бизнес был замаскирован под деятельность московской аутстаффинговой компании, сотрудники которой осуществляли сбыт поддельных документов через курьерские службы, что позволяло фигурантам сохранять анонимность и обеспечивало бесперебойность функционирования преступной схемы в течение длительного времени", - добавили в ФСБ. В целях устранения негативных последствий преступной деятельности совместно с подразделениями органов внутренних дел незаконно выданные российские паспорта аннулированы, а иностранцы выдворены за пределы нашей страны с последующим закрытием въезда.

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общество , фсб, азия, россия, бизнес