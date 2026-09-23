https://1prime.ru/20260923/minekonomrazvitiya-873611912.html

Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22%

Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22%

Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:13+0300

2026-09-23T19:13+0300

2026-09-23T19:14+0300

россия

инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 15 по 21 сентября выросли на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,03%.

https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611455.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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