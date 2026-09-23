https://1prime.ru/20260923/minekonomrazvitiya-873611912.html
Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22%
Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22%
Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T19:13+0300
2026-09-23T19:13+0300
2026-09-23T19:14+0300
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инфляция в россии
инфляция
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 15 по 21 сентября выросли на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,03%.
https://1prime.ru/20260923/rosstat-873611455.html
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Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22%
Минэкономразвития: инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 21 сентября составила 6,22% в годовом выражении против 6,24% на 14 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 15 по 21 сентября выросли на 0,09%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,03%.
В России с 15 по 21 сентября инфляция составила 0,06%