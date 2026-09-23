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В Минэнерго США оценили возможность запрета экспорта дизельного топлива

В Минэнерго США оценили возможность запрета экспорта дизельного топлива - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Минэнерго США оценили возможность запрета экспорта дизельного топлива

Введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T19:14+0300

2026-09-23T19:14+0300

2026-09-23T19:14+0300

мировая экономика

сша

нью-йорк

дональд трамп

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 23 сен - ПРАЙМ. Введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды топлива, считает глава минэнерго США Крис Райт. Во вторник министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива, оценивая реализуемость такого шага с точки зрения возможностей национальной нефтепереработки. "Такой грубый инструмент, как запрет на экспорт дизельного топлива, определенно не работает... Если вы не можете экспортировать дизельное топливо, производимое на наших нефтеперерабатывающих заводах, у вас не останется мест для его хранения, и вам придется сократить переработку в США, что окажет повышательное давление на цены на бензин и авиатопливо", - сказал Райт на мероприятии в Нью-Йорке. Ранее издание Politico сообщало, что американские законодатели и представители аграрных штатов усилили давление на кабинет Трампа, требуя ограничить или полностью заблокировать экспорт дизельного топлива на фоне рекордного подорожания горючего на внутреннем рынке. Поводом для беспокойства стал скачок розничной стоимости дизеля в США до исторического максимума в 6,51 доллара за галлон (около 3,8 литра), что поставило под угрозу уборочную кампанию и создало риски резкого разгона продовольственной инфляции в стране накануне промежуточных выборов в конгресс.

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мировая экономика, сша, нью-йорк, дональд трамп, скотт бессент, politico