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Минфин и регионы работают над повышением эффективности расходов регионов

Минфин и регионы работают над повышением эффективности расходов регионов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минфин и регионы работают над повышением эффективности расходов регионов

Минфин России совместно с регионами на постоянной основе работает над повышением эффективности расходов регионов и обеспечению сбалансированности их бюджетов,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T00:20+0300

2026-09-23T00:20+0300

2026-09-23T00:20+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России совместно с регионами на постоянной основе работает над повышением эффективности расходов регионов и обеспечению сбалансированности их бюджетов, долговая нагрузка на региональные бюджеты находится на безопасном уровне, говорится в комментарии министерства к оперативному докладу Счетной палаты РФ о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за I полугодие 2026 года. Контрольное ведомство в своем докладе отметило, что государственный долг регионов РФ за январь-июнь 2026 года снизился на 30,5 миллиардов рублей (на 0,9%) и составил 3,45 триллиона рублей. Согласно информации Счетной палаты, снижение госдолга зафиксировано в 49 регионах, а рост - в 38 регионах. Структура долговых обязательств регионов существенно не изменилась: доля коммерческих кредитов составила 19,7%, а доля бюджетных кредитов - 67%. В 37 регионах по состоянию на 1 июля 2026 года госдолг состоял исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам. "Минфин России совместно с региональными властями проводит постоянную работу по повышению эффективности расходов регионов и обеспечению сбалансированности их бюджетов. Долговая нагрузка на региональные бюджеты находится на безопасном уровне", - приводится в материалах Счетной палаты комментарий министерства. Так, на рыночные заимствования приходится только около трети общего объема госдолга, остальные 67% – задолженность по бюджетным кредитам. Как отмечает Минфин, целевой ориентир – объем коммерческого долга регионов и муниципалитетов не должен превышать 25% собственных доходов регионов. "На текущий момент 42 региона не имеют рыночной задолженности, еще у 25 регионов она составляет менее 10% от налоговых и неналоговых доходов", - говорится в комментарии. Значимую роль в снижении долговой нагрузки регионов играет работа по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам. С начала 2026 года уже списана задолженность на общую сумму около 292 миллиарда рублей, сообщили в Минфине. "В качестве дополнительной меры поддержки принято решение о переносе сроков погашения 1/3 задолженности с 2026 на 2030 год в объеме около 100,8 млрд руб., готовится законопроект об аналогичном переносе 1/3 задолженности с 2027-2029 гг. на в 2031-2033 гг., в сумме 293 млрд рублей", - добавили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин, счетная палата, минфин рф