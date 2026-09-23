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Минфин разместил ОФЗ на 113,5 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 113,5 миллиарда рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 113,5 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 23 сентября 2026 года... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:35+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 23 сентября 2026 года на 113,472 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 215,214 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 83,13% от номинала, средневзвешенная цена - 83,1328% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,14% годовых, средневзвешенная доходность - 16,14% годовых. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
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Рынок, Финансы, РОССИЯ, Минфин, Минфин РФ, ОФЗ
Минфин разместил ОФЗ на 113,5 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26249 на 113,472 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 23 сентября 2026 года на 113,472 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 215,214 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 83,13% от номинала, средневзвешенная цена - 83,1328% от номинала.
Доходность по цене отсечения составила 16,14% годовых, средневзвешенная доходность - 16,14% годовых.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.