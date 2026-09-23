https://1prime.ru/20260923/minfin-873600310.html
Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей
Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей
Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:03+0300
2026-09-23T16:15+0300
рынок
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой по решению эмитента размещение государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2026 года серии 34003 переносится на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства. Югра планировала 23 сентября собрать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 34003 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно была назначена на 25 сентября.
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рынок
Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей
Минфин Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций на 10 млрд рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
"В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой по решению эмитента размещение государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2026 года серии 34003 переносится на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства.
Югра планировала 23 сентября собрать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 34003 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно была назначена на 25 сентября.