https://1prime.ru/20260923/minfin-873600310.html

Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей

Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минфин Югры перенес размещение облигаций на 10 млрд рублей

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T16:03+0300

2026-09-23T16:03+0300

2026-09-23T16:15+0300

рынок

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры перенес на неопределенный срок размещение облигаций объемом до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой по решению эмитента размещение государственных облигаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 2026 года серии 34003 переносится на неопределенный срок", - сообщил собеседник агентства. Югра планировала 23 сентября собрать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 34003 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно была назначена на 25 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок