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Минфин в 2026 году осуществил перечисления в цифровых рублях

Минфин в 2026 году осуществил перечисления в цифровых рублях - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минфин в 2026 году осуществил перечисления в цифровых рублях

Минфин России в 2026 году осуществил в цифровых рублях перечисления ряду бюджетных организаций, а также субсидии и ассигнования из резервного фонда по объектам... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:22+0300

2026-09-23T17:22+0300

2026-09-23T17:24+0300

финансы

антон силуанов

владимир путин

минфин

минфин рф

банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России в 2026 году осуществил в цифровых рублях перечисления ряду бюджетных организаций, а также субсидии и ассигнования из резервного фонда по объектам капитального строительства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы осуществили также в этом году целый ряд перечислений бюджетным организациям, оплатили текущие расходы таких организаций. Процесс запущен", - сказал Силуанов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, обсуждая вопрос внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. "Перечислили и ряд субсидий министерству образования и науки, выделили бюджетные ассигнования из резервного фонда по объектам капитального строительства", - добавил министр. Силуанов отметил также, что уже целый ряд сотрудников министерства финансов открыли счета в цифровых рублях. "С октября будем получать заработную плату уже в новом формате", - сказал министр. Минфин совместно с Федеральным казначейством готов и будет расширять расчеты в цифровых рублях, заверил Силуанов. Он подчеркнул важность расширения таких возможностей по мере развития инфраструктуры, чтобы цифровой рубль принимался везде. "И в учреждениях, и в торговых точках, и при оказании услуг. Чтобы больше было возможностей задействования цифрового рубля в обычной нашей повседневной жизни", - пояснил министр. В рамках бюджетного процесса Минфин России с каждым годом будет увеличивать и расширять сферу использования цифрового рубля, заключил Силуанов. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. С 1 сентября граждане могут открывать цифровые кошельки в 12 крупнейших российских банках. Все операции с цифровым рублем для россиян бесплатные, а его использование полностью добровольное. Хранятся цифровые рубли в кошельках на платформе Банка России, все счета и операции с ним защищены банковской тайной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, антон силуанов, владимир путин, минфин, минфин рф, банк россии