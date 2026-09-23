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Минфин разместил ОФЗ на 15,27 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ на 15,27 миллиарда рублей - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил ОФЗ на 15,27 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:25+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 15,268 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 66,472 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,0101% от номинала, средневзвешенная цена - 85,0122% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,44% годовых. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе в среду Минфин предложил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года.
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Минфин разместил ОФЗ на 15,27 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 26253 на 15,27 миллиарда рублей
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года на 15,268 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 66,472 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 85,0101% от номинала, средневзвешенная цена - 85,0122% от номинала.
Доходность по цене отсечения составила 16,44% годовых, средневзвешенная доходность - 16,44% годовых.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе в среду Минфин предложил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением в июне 2032 года.