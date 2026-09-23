https://1prime.ru/20260923/minprirody-873589304.html
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию
Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:33+0300
2026-09-23T12:33+0300
2026-09-23T12:33+0300
россия
бизнес
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873589304.jpg?1790156011
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала действия запрета заявительного принципа выдачи лицензий, сейчас идет процесс оформления участков в пользование, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"До 1 сентября, даты запрета приема заявок по "заявительному принципу", приняты положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков УВС и 249 участков на россыпное золото. На данный момент оформляются соответствующие лицензии", - говорится в сообщении министерства.
Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступил в силу в России с 1 сентября.
В Минприроды добавили, что со 2 июня, даты регистрации соответствующих приказов в Минюсте, было предоставлено в пользование 107 участков углеводородов и 56 участков россыпного золота.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, минприроды
РОССИЯ, Бизнес, Минприроды
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение УВС
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала действия запрета заявительного принципа выдачи лицензий, сейчас идет процесс оформления участков в пользование, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"До 1 сентября, даты запрета приема заявок по "заявительному принципу", приняты положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков УВС и 249 участков на россыпное золото. На данный момент оформляются соответствующие лицензии", - говорится в сообщении министерства.
Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступил в силу в России с 1 сентября.
В Минприроды добавили, что со 2 июня, даты регистрации соответствующих приказов в Минюсте, было предоставлено в пользование 107 участков углеводородов и 56 участков россыпного золота.