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Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию

Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию

Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:33+0300

2026-09-23T12:33+0300

2026-09-23T12:33+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала действия запрета заявительного принципа выдачи лицензий, сейчас идет процесс оформления участков в пользование, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "До 1 сентября, даты запрета приема заявок по "заявительному принципу", приняты положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков УВС и 249 участков на россыпное золото. На данный момент оформляются соответствующие лицензии", - говорится в сообщении министерства. Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступил в силу в России с 1 сентября. В Минприроды добавили, что со 2 июня, даты регистрации соответствующих приказов в Минюсте, было предоставлено в пользование 107 участков углеводородов и 56 участков россыпного золота.

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