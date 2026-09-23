Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/minprirody-873589304.html
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию
Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:33+0300
2026-09-23T12:33+0300
россия
бизнес
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873589304.jpg?1790156011
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала действия запрета заявительного принципа выдачи лицензий, сейчас идет процесс оформления участков в пользование, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "До 1 сентября, даты запрета приема заявок по "заявительному принципу", приняты положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков УВС и 249 участков на россыпное золото. На данный момент оформляются соответствующие лицензии", - говорится в сообщении министерства. Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступил в силу в России с 1 сентября. В Минприроды добавили, что со 2 июня, даты регистрации соответствующих приказов в Минюсте, было предоставлено в пользование 107 участков углеводородов и 56 участков россыпного золота.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, минприроды
РОССИЯ, Бизнес, Минприроды
12:33 23.09.2026
 
Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологию

Минприроды получило положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение УВС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков углеводородного сырья (УВС) и 249 заявкам по россыпному золоту были получены до начала действия запрета заявительного принципа выдачи лицензий, сейчас идет процесс оформления участков в пользование, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"До 1 сентября, даты запрета приема заявок по "заявительному принципу", приняты положительные решения по 73 заявкам на геологическое изучение участков УВС и 249 участков на россыпное золото. На данный момент оформляются соответствующие лицензии", - говорится в сообщении министерства.
Запрет на выдачу лицензий на участки недр для поисков россыпного золота и углеводородного сырья по заявительному принципу вступил в силу в России с 1 сентября.
В Минприроды добавили, что со 2 июня, даты регистрации соответствующих приказов в Минюсте, было предоставлено в пользование 107 участков углеводородов и 56 участков россыпного золота.
 
РОССИЯБизнесМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала