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Минприроды назвало крупнейшее месторождение меди в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Минприроды назвало крупнейшее месторождение меди в России
Минприроды назвало крупнейшее месторождение меди в России - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды назвало крупнейшее месторождение меди в России
Крупнейшее месторождение меди в России с 19,6 миллиона тонн металла - Удоканское, оно расположено в Забайкалье, общие запасы меди в России превышают 100... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:40+0300
2026-09-23T13:48+0300
промышленность
россия
красноярский край
забайкалье
чукотка
минприроды
роснедра
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Крупнейшее месторождение меди в России с 19,6 миллиона тонн металла - Удоканское, оно расположено в Забайкалье, общие запасы меди в России превышают 100 миллионов тонн, завили РИА Новости в Минприроды России. "Самые крупные месторождения: Удоканское месторождение в Забайкальском крае (19,6 миллиона тонн), Октябрьское в Красноярском крае (17,3 миллиона тонн), Талнахское в Красноярском крае (9,6 миллиона тонн), Песчанка на Чукотке (8,63 миллиона тонн)", - рассказали в министерстве. В Минприроды добавили, что запасы "красного металла" в стране достигают 102,8 миллиона тонн - таким образом, Россия занимает шестое место в мире. Добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил ранее в сентябре журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов.
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промышленность, россия, красноярский край, забайкалье, чукотка, минприроды, роснедра
Промышленность, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Забайкалье, Чукотка, Минприроды, Роснедра
13:40 23.09.2026 (обновлено: 13:48 23.09.2026)
 
Минприроды назвало крупнейшее месторождение меди в России

Минприроды: общие запасы меди в России превышают 100 миллионов тонн

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Крупнейшее месторождение меди в России с 19,6 миллиона тонн металла - Удоканское, оно расположено в Забайкалье, общие запасы меди в России превышают 100 миллионов тонн, завили РИА Новости в Минприроды России.
"Самые крупные месторождения: Удоканское месторождение в Забайкальском крае (19,6 миллиона тонн), Октябрьское в Красноярском крае (17,3 миллиона тонн), Талнахское в Красноярском крае (9,6 миллиона тонн), Песчанка на Чукотке (8,63 миллиона тонн)", - рассказали в министерстве.
В Минприроды добавили, что запасы "красного металла" в стране достигают 102,8 миллиона тонн - таким образом, Россия занимает шестое место в мире.
Добыча меди в России увеличится в 2 раза, до 2,5 миллиона тонн к 2035 году, по мере реализации проектов, которые сейчас находятся в активной стадии, заявил ранее в сентябре журналистам руководитель Роснедр Олег Казанов.
 
ПромышленностьРОССИЯКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЗабайкальеЧукоткаМинприродыРоснедра
 
 
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