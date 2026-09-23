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Минпромторг выступил за компенсацию стоимости внедрения АСУ ТП

Минпромторг выступил за компенсацию стоимости внедрения АСУ ТП - 23.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг выступил за компенсацию стоимости внедрения АСУ ТП

Минпромторг РФ выступил за частичную компенсацию стоимости внедрения отечественных систем управления производством (АСУ ТП), пишет газета "Ведомости" со ссылкой | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T04:24+0300

2026-09-23T04:24+0300

2026-09-23T04:24+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступил за частичную компенсацию стоимости внедрения отечественных систем управления производством (АСУ ТП), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на слова замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. "Минпромторг выступил за частичную компенсацию стоимости внедрения систем управления производством (АСУ ТП), чтобы активнее переходить на российские решения", - пишет газета со ссылкой на Шпака. Замминистра пояснил, что на старте компания дает скидку и захватывает достаточную долю рынка, а в дальнейшем на устоявшемся объеме продаж удается сформировать приемлемую норму прибыли. "Такой подход позволит в первую очередь гибко перейти к разработке, производству и использованию продукции, созданной на базе открытой архитектуры", - подчеркнул замминистра. Как пояснил технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев "Ведомостям", одним из обсуждаемых вариантов запуска может стать формат экспериментального правового режима (ЭПР). Компания ранее предложила правительству объединить инвестиционный налоговый вычет и ускоренную амортизацию в специальный инвестиционный контракт (СПИК). ЭПР, как пишет газета со ссылкой на слова Киреева, создает исключение в правовом поле, которое поможет провести тестирование и получить протоколы испытаний, такой режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний. "На ближайшем заседании Госсовета в конце сентября Positive Technologies представит финансово-экономическую модель и технический план реализации пилотного проекта, который обсудят Минпромторг, Минэнерго, Минфин, Минэк. Инициатива обсуждается с января, и ее поддержали несколько десятков вендоров, заказчиков и топ-10 банков, среди которых АБ "Россия", - пишут "Ведомости" с опорой на тезисы Киреева.

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бизнес, технологии, промышленность, минпромторг, ведомости, positive technologies