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Минпромторг назвал товары для производства в российской промзоне в Египте - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг назвал товары для производства в российской промзоне в Египте
Минпромторг назвал товары для производства в российской промзоне в Египте - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал товары для производства в российской промзоне в Египте
Строительные и отделочные материалы, порошковые краски, продукция станкостроения, медицинские и фармацевтические товары являются приоритетными для производства... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:17+0300
2026-09-23T18:20+0300
промышленность
бизнес
египет
суэцкий канал
минпромторг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Строительные и отделочные материалы, порошковые краски, продукция станкостроения, медицинские и фармацевтические товары являются приоритетными для производства на территории Российской промышленной зоны в Египте, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "Среди приоритетных групп товаров строительные и отделочные материалы, теплоизоляционные материалы, порошковые краски, целый набор разнообразной электротехнической продукции – трансформаторы, щитовое оборудование и пр. – климатическое оборудование, продукция станкостроения, медицинская и фармацевтическая продукция, сельхозмашиностроение", – сказал Чекушов о производстве на территории российской промзоны в Египте. Его слова передает пресс-служба Минпромторга РФ. Замминистра в рамках рабочей поездки в Египет посетил площадку Российской промышленной зоны (РПЗ), где встретился с председателем главного управления Экономической зоны Суэцкого канала Мустафой Шейхоном. Египетской стороне были представлены первые потенциальные резиденты РПЗ. Проект российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью увеличения торговли высокотехнологичной продукцией с Египтом, обеспечения поставок на рынки третьих стран, построения новых долгосрочных кооперационных цепочек. Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
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промышленность, бизнес, египет, суэцкий канал, минпромторг
Промышленность, Бизнес, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Минпромторг
18:17 23.09.2026 (обновлено: 18:20 23.09.2026)
 
Минпромторг назвал товары для производства в российской промзоне в Египте

Минпромторг обозначил приоритетные товары для выпуска в российской промзоне в Египте

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Строительные и отделочные материалы, порошковые краски, продукция станкостроения, медицинские и фармацевтические товары являются приоритетными для производства на территории Российской промышленной зоны в Египте, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"Среди приоритетных групп товаров строительные и отделочные материалы, теплоизоляционные материалы, порошковые краски, целый набор разнообразной электротехнической продукции – трансформаторы, щитовое оборудование и пр. – климатическое оборудование, продукция станкостроения, медицинская и фармацевтическая продукция, сельхозмашиностроение", – сказал Чекушов о производстве на территории российской промзоны в Египте. Его слова передает пресс-служба Минпромторга РФ.
Замминистра в рамках рабочей поездки в Египет посетил площадку Российской промышленной зоны (РПЗ), где встретился с председателем главного управления Экономической зоны Суэцкого канала Мустафой Шейхоном. Египетской стороне были представлены первые потенциальные резиденты РПЗ.
Проект российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте реализуется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью увеличения торговли высокотехнологичной продукцией с Египтом, обеспечения поставок на рынки третьих стран, построения новых долгосрочных кооперационных цепочек.
Первый из двух земельных участков РПЗ площадью 50 гектаров располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Для резидентов РПЗ предусмотрено полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю.
 
ПромышленностьБизнесЕГИПЕТСуэцкий каналМинпромторг
 
 
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