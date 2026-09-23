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Экспорт России в Египет за семь месяцев вырос на 15,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Экспорт России в Египет за семь месяцев вырос на 15,6%
Экспорт России в Египет за семь месяцев вырос на 15,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Экспорт России в Египет за семь месяцев вырос на 15,6%
Российский экспорт в Египет в январе-июле текущего года вырос на 15,6% в годовом выражении и составил 5,9 миллиарда долларов, сообщил статс-секретарь — замглавы | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:23+0300
2026-09-23T18:23+0300
россия
бизнес
египет
суэцкий канал
минпромторг
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт в Египет в январе-июле текущего года вырос на 15,6% в годовом выражении и составил 5,9 миллиарда долларов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. "В январе-июле 2026 года экспорт из России в Египет составил 5,9 млрд долларов и показал прирост на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта", – сказал Чекушов, чьи слова передает пресс-служба министерства. Замглавы Минпромторга России посетил Египет с рабочей поездкой. Он провел переговоры с министром промышленности республики Халедом Хашемом, министром инвестиций и внешней торговли Мохамедом Фаридом, замминистра иностранных дел Ваэлем Хамедом, председателем Федерации отраслей промышленности республики Мохамедом Эль-Сейведи, с руководством Афрэксимбанка. Также Чекушов посетил штаб-квартиру главного управления экономической зоны Суэцкого канала и площадку Российской промышленной зоны (РПЗ).
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192
40
192
40
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5
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россия, бизнес, египет, суэцкий канал, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал, Минпромторг
18:23 23.09.2026
 
Экспорт России в Египет за семь месяцев вырос на 15,6%

Экспорт России в Египет в январе-июле вырос на 15,6%, составив 5,9 миллиарда долларов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский экспорт в Египет в январе-июле текущего года вырос на 15,6% в годовом выражении и составил 5,9 миллиарда долларов, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.
"В январе-июле 2026 года экспорт из России в Египет составил 5,9 млрд долларов и показал прирост на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверен, что заключение соглашения о свободной торговле приведет нас к еще большей интенсификации не только российского экспорта, но и египетского импорта", – сказал Чекушов, чьи слова передает пресс-служба министерства.
Замглавы Минпромторга России посетил Египет с рабочей поездкой. Он провел переговоры с министром промышленности республики Халедом Хашемом, министром инвестиций и внешней торговли Мохамедом Фаридом, замминистра иностранных дел Ваэлем Хамедом, председателем Федерации отраслей промышленности республики Мохамедом Эль-Сейведи, с руководством Афрэксимбанка. Также Чекушов посетил штаб-квартиру главного управления экономической зоны Суэцкого канала и площадку Российской промышленной зоны (РПЗ).
 
РОССИЯБизнесЕГИПЕТСуэцкий каналМинпромторг
 
 
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