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Минтранс рассказал о работе над концессиями по реконструкции аэропортов - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс рассказал о работе над концессиями по реконструкции аэропортов
Минтранс рассказал о работе над концессиями по реконструкции аэропортов - 23.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о работе над концессиями по реконструкции аэропортов
Министерство транспорта России активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но ведомство подходит к этому осторожно, сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:45+0300
2026-09-23T16:50+0300
бизнес
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Министерство транспорта России активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но ведомство подходит к этому осторожно, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. "У нас, наверное, около десятка аэропортов находятся в стадии активной отработки… Но заниматься пустой работой - заключать концессии, по которым потом окажется, что результат требует дополнительного финансирования, мы точно не будем. Поэтому Минтранс подходит к этому осторожно", - сказал Никитин. Министр отметил, что работа над концессиями ведется и Минтрансом, и бизнесом, который принимает решение по заключению концессий, исходя из экономической ситуации и процентных ставок. Если компания хочет заключить концессию, она вносит в Минтранс концессионное предложение. "Для меня самая главная задача здесь - это не создавать проекты, которые в силу экономических причин не будут завершены. Поэтому мы очень внимательно смотрим на экономику проектов, где-то корректируем параметры", - добавил Никитин. Ранее, в феврале, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что до 2030 года в России планируется строительство и реконструкция не менее 75 аэродромов и еще 19 терминалов до 2030 года, при этом предполагается реализация 28 концессий. Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Первая концессия на реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска была заключена в 2025 году.
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бизнес, россия, виталий савельев
Бизнес, РОССИЯ, Виталий Савельев
16:45 23.09.2026 (обновлено: 16:50 23.09.2026)
 
Минтранс рассказал о работе над концессиями по реконструкции аэропортов

Никитин: Минтранс работает над концессиями по реконструкции около десяти аэропортов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Министерство транспорта России активно работает над концессиями по реконструкции порядка десяти аэропортов, но ведомство подходит к этому осторожно, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин.
"У нас, наверное, около десятка аэропортов находятся в стадии активной отработки… Но заниматься пустой работой - заключать концессии, по которым потом окажется, что результат требует дополнительного финансирования, мы точно не будем. Поэтому Минтранс подходит к этому осторожно", - сказал Никитин.
Министр отметил, что работа над концессиями ведется и Минтрансом, и бизнесом, который принимает решение по заключению концессий, исходя из экономической ситуации и процентных ставок. Если компания хочет заключить концессию, она вносит в Минтранс концессионное предложение.
"Для меня самая главная задача здесь - это не создавать проекты, которые в силу экономических причин не будут завершены. Поэтому мы очень внимательно смотрим на экономику проектов, где-то корректируем параметры", - добавил Никитин.
Ранее, в феврале, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что до 2030 года в России планируется строительство и реконструкция не менее 75 аэродромов и еще 19 терминалов до 2030 года, при этом предполагается реализация 28 концессий.
Механизм концессии предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Первая концессия на реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска была заключена в 2025 году.
 
БизнесРОССИЯВиталий Савельев
 
 
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