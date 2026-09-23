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Билеты на поезда дальнего следования появятся в "Максе" не раньше 2027 года

Билеты на поезда дальнего следования появятся в "Максе" не раньше 2027 года - 23.09.2026, ПРАЙМ

Билеты на поезда дальнего следования появятся в "Максе" не раньше 2027 года

Минтранс России ожидает, что функция покупки билетов на поезда дальнего следования появится на национальной платформе "Макс" не раньше 2027 года, сообщил... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:47+0300

2026-09-23T18:47+0300

2026-09-23T18:48+0300

бизнес

россия

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ржд

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает, что функция покупки билетов на поезда дальнего следования появится на национальной платформе "Макс" не раньше 2027 года, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин. "Такая возможность уже реализована нашими перевозчиками. Например, на железнодорожном транспорте можно купить билеты через чат-боты в "Максе" на электрички большинства пригородных пассажирских компаний. Прорабатывается возможность покупки билетов через "Макс" на поезда дальнего следования. Ожидаем появление такой возможности не ранее чем в следующем году", - ответил он на вопрос РИА Новости о сроках введения функции покупки билетов через "Макс". Никитин напомнил, что в ряде регионов на городском пассажирском транспорте также работают чат-боты, с помощью которых можно узнавать расписание транспорта, пополнять транспортные карты и многое другое. "А все, что связано с поездками по скоростным дорогам, есть в чат-боте госкомпании "Автодор". Это очень удобно для любителей автопутешествий", - заключил министр. ​Оплата проезда в общественном транспорте через "Макс" с 1 сентября стала доступна по всей России. Как сообщали в РЖД в июле, компания планирует запустить продажи билетов на электрички через национальный мессенджер "Макс" по всей России в текущем году. ​

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автодор, ржд