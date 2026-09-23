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"Мираторг" окажет помощь пострадавшим на ферме в Брянской области
"Мираторг" окажет помощь пострадавшим на ферме в Брянской области - 23.09.2026, ПРАЙМ
"Мираторг" окажет помощь пострадавшим на ферме в Брянской области
"Мираторг" окажет всю необходимую поддержку своим сотрудникам, раненным при подрыве автомобиля на ферме в Брянской области, сообщила пресс-служба компании. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:30+0300
2026-09-23T16:30+0300
2026-09-23T16:30+0300
мираторг
всу
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БРЯНСК, 23 сен – ПРАЙМ. "Мираторг" окажет всю необходимую поддержку своим сотрудникам, раненным при подрыве автомобиля на ферме в Брянской области, сообщила пресс-служба компании.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что в результате атаки ВСУ три человека получили ранения при подрыве автомобиля на территории фермы крупного рогатого скота в Выгоничском районе, которая принадлежит компании "Мираторг".
"Все доставлены в центральную районную больницу, пострадавшим оказана медицинская помощь. Компания окажет им всю необходимую поддержку", - говорится в Telegram-канале пресс-службы компании.
Там уточнили, что на взрывном устройстве подорвался автомобиль операторов-животноводов. При этом обнаружены и пострадавшие животные.
"На месте работают специальные службы, компания взаимодействует с органами безопасности", - добавили в "Мираторге".
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мираторг, всу
"Мираторг" окажет помощь пострадавшим на ферме в Брянской области
"Мираторг" окажет поддержку сотрудникам, раненым при подрыве автомобиля на ферме
БРЯНСК, 23 сен – ПРАЙМ. "Мираторг" окажет всю необходимую поддержку своим сотрудникам, раненным при подрыве автомобиля на ферме в Брянской области, сообщила пресс-служба компании.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал, что в результате атаки ВСУ три человека получили ранения при подрыве автомобиля на территории фермы крупного рогатого скота в Выгоничском районе, которая принадлежит компании "Мираторг".
"Все доставлены в центральную районную больницу, пострадавшим оказана медицинская помощь. Компания окажет им всю необходимую поддержку", - говорится в Telegram-канале пресс-службы компании.
Там уточнили, что на взрывном устройстве подорвался автомобиль операторов-животноводов. При этом обнаружены и пострадавшие животные.
"На месте работают специальные службы, компания взаимодействует с органами безопасности", - добавили в "Мираторге".