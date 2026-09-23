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Миронов назвал зиму для Киева последней для режима

Миронов назвал зиму для Киева последней для режима - 23.09.2026, ПРАЙМ

Миронов назвал зиму для Киева последней для режима

Переживать зиму Киеву с каждым годом становится все сложнее, а конкретно эта, вероятно, станет последней для режима, заявил лидер партии "Справедливая Россия",... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T22:55+0300

2026-09-23T22:55+0300

2026-09-23T22:55+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Переживать зиму Киеву с каждым годом становится все сложнее, а конкретно эта, вероятно, станет последней для режима, заявил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН во вторник. В ходе встречи Зеленский заявил о надежде на завершение украинского конфликта до зимы, после чего Трамп перехватил инициативу и не дал тому ответить ни на один вопрос журналистов. Зеленский лишь улыбался и согласно кивал головой, пока говорил американский лидер. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше 10 минут. "С каждым годом переживать зиму Киеву становится сложнее, а эта зима, скорее всего, станет последней, тем более у ВСУ закончились ракеты ПВО", - сказал Миронов. По его словам, поэтому киевский узурпатор выпрашивает перемирие и тут же клянчит у Трампа ракеты, чтобы "зализать раны и возобновить террористические атаки". "Главарь неонацистского киевского режима вдруг заговорил об энергетическом перемирии и даже о конце войны. В Зеленском проснулись не совесть и разум, а банальная близость отопительного сезона… Неужели эти люди думают, что им еще кто-то верит?" - добавил лидер партии. Миронов напомнил, что российский МИД окончательно сформулировал позицию: ни одна сторона, снабжающая киевский режим деньгами, оружием, наемниками, разведдаными, навигацией и связью, не может быть посредником между Киевом и Москвой. "Для нас сейчас крайне важно не вестись на этот обман. Преступный неонацистский режим должен быть уничтожен", - подчеркнул он. Российское руководство неоднократно заявляло, что Москва заинтересована в устранении причин конфликта и устойчивом мире, а не во временных перемириях, которые ВСУ используют для перевооружения и подготовки новых атак.

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россия, киев, москва, сша, дональд трамп, владимир зеленский, сергей миронов, всу, оон, мид