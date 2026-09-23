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Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:00+0300
2026-09-23T11:00+0300
2026-09-23T11:00+0300
финансы
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26 сентября, назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Приветствую вас на XXIII Международном банковском форуме... Сегодня в центре внимания участников - ключевые тренды совершенствования финансового рынка... Новая инфраструктура становится главным драйвером изменений. Внедрение цифрового рубля, систем быстрых платежей меняет современный ландшафт финансовых услуг. А искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы и персонализировать предложения", - говорится в приветствии. При этом важно, по мнению российского премьера, что безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечиваются отечественными решениями, системами и механизмами защиты данных. Премьер-министр также выразил уверенность, что в ходе Международного банковского форума состоится обмен лучшими практиками. "Объединив усилия, можно ответить на любые современные вызовы, сделать все необходимое для дальнейшего развития и укрепления отечественной кредитно-финансовой системы... Желаю вам конструктивной работы, интересного общения, успехов и всего наилучшего", - добавил Мишустин.
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финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке
Мишустин назвал цифровую инфраструктуру драйвером изменений на финансовом рынке
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26 сентября, назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Приветствую вас на XXIII Международном банковском форуме... Сегодня в центре внимания участников - ключевые тренды совершенствования финансового рынка... Новая инфраструктура становится главным драйвером изменений. Внедрение цифрового рубля, систем быстрых платежей меняет современный ландшафт финансовых услуг. А искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы и персонализировать предложения", - говорится в приветствии.
При этом важно, по мнению российского премьера, что безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечиваются отечественными решениями, системами и механизмами защиты данных.
Премьер-министр также выразил уверенность, что в ходе Международного банковского форума состоится обмен лучшими практиками.
"Объединив усилия, можно ответить на любые современные вызовы, сделать все необходимое для дальнейшего развития и укрепления отечественной кредитно-финансовой системы... Желаю вам конструктивной работы, интересного общения, успехов и всего наилучшего", - добавил Мишустин
.