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Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке

Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке - 23.09.2026, ПРАЙМ

Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:00+0300

2026-09-23T11:00+0300

2026-09-23T11:00+0300

финансы

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26 сентября, назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Приветствую вас на XXIII Международном банковском форуме... Сегодня в центре внимания участников - ключевые тренды совершенствования финансового рынка... Новая инфраструктура становится главным драйвером изменений. Внедрение цифрового рубля, систем быстрых платежей меняет современный ландшафт финансовых услуг. А искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы и персонализировать предложения", - говорится в приветствии. При этом важно, по мнению российского премьера, что безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечиваются отечественными решениями, системами и механизмами защиты данных. Премьер-министр также выразил уверенность, что в ходе Международного банковского форума состоится обмен лучшими практиками. "Объединив усилия, можно ответить на любые современные вызовы, сделать все необходимое для дальнейшего развития и укрепления отечественной кредитно-финансовой системы... Желаю вам конструктивной работы, интересного общения, успехов и всего наилучшего", - добавил Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, михаил мишустин