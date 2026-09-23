Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/mishustin-873583498.html
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке - 23.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:00+0300
2026-09-23T11:00+0300
финансы
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873583498.jpg?1790150411
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26 сентября, назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Приветствую вас на XXIII Международном банковском форуме... Сегодня в центре внимания участников - ключевые тренды совершенствования финансового рынка... Новая инфраструктура становится главным драйвером изменений. Внедрение цифрового рубля, систем быстрых платежей меняет современный ландшафт финансовых услуг. А искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы и персонализировать предложения", - говорится в приветствии. При этом важно, по мнению российского премьера, что безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечиваются отечественными решениями, системами и механизмами защиты данных. Премьер-министр также выразил уверенность, что в ходе Международного банковского форума состоится обмен лучшими практиками. "Объединив усилия, можно ответить на любые современные вызовы, сделать все необходимое для дальнейшего развития и укрепления отечественной кредитно-финансовой системы... Желаю вам конструктивной работы, интересного общения, успехов и всего наилучшего", - добавил Мишустин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, Михаил Мишустин
11:00 23.09.2026
 
Мишустин: цифровая инфраструктура главный драйвер изменений на финрынке

Мишустин назвал цифровую инфраструктуру драйвером изменений на финансовом рынке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, приветствуя участников, организаторов и гостей XXIII Международного банковского форума, который проходит с 23 по 26 сентября, назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Приветствую вас на XXIII Международном банковском форуме... Сегодня в центре внимания участников - ключевые тренды совершенствования финансового рынка... Новая инфраструктура становится главным драйвером изменений. Внедрение цифрового рубля, систем быстрых платежей меняет современный ландшафт финансовых услуг. А искусственный интеллект помогает автоматизировать процессы и персонализировать предложения", - говорится в приветствии.
При этом важно, по мнению российского премьера, что безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечиваются отечественными решениями, системами и механизмами защиты данных.
Премьер-министр также выразил уверенность, что в ходе Международного банковского форума состоится обмен лучшими практиками.
"Объединив усилия, можно ответить на любые современные вызовы, сделать все необходимое для дальнейшего развития и укрепления отечественной кредитно-финансовой системы... Желаю вам конструктивной работы, интересного общения, успехов и всего наилучшего", - добавил Мишустин.
 
ФинансыРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала