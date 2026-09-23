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Молдавия отрицает выгоду долгосрочных контрактов с Западом, заявил эксперт
Молдавия отрицает выгоду долгосрочных контрактов с Западом, заявил эксперт - 23.09.2026, ПРАЙМ
Молдавия отрицает выгоду долгосрочных контрактов с Западом, заявил эксперт
Власти Молдавии готовы заключить долгосрочным контракты на поставку газа с западными компаниями с одобрения Брюсселя, но в ущерб интересам страны отрицают... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:50+0300
2026-09-23T11:50+0300
2026-09-23T11:50+0300
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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Власти Молдавии готовы заключить долгосрочным контракты на поставку газа с западными компаниями с одобрения Брюсселя, но в ущерб интересам страны отрицают выгоду подобного сотрудничества с "Газпромом", считает бывший министр экономики Александр Муравский.
Премьер Молдавии Василий Тофан во вторник заявил, что страна ведет переговоры о средне- и долгосрочных контрактах с крупными производителями газа.
"Почти пять лет нам все уши прожужжали тем, что долгосрочные контракты не выгодны, что только через биржу, только через спотовый рынок мы придем к энергонезависимости и процветанию. Получается, что только с "Газпромом" такие контракты были бяка, а вот с добрыми западными дядями - это просто супер", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, власти республики должны честно ответить, что превалирует в их решениях - прагматизм или примитивный геополитический подход в ущерб своим интересам.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
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газ, мировая экономика, молдавия, кишинев, брюссель, газпром, facebook
Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Брюссель, Газпром, Facebook
Молдавия отрицает выгоду долгосрочных контрактов с Западом, заявил эксперт
Муравский: власти Молдавии готовы заключить долгосрочные контракты с западными компаниями
КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Власти Молдавии готовы заключить долгосрочным контракты на поставку газа с западными компаниями с одобрения Брюсселя, но в ущерб интересам страны отрицают выгоду подобного сотрудничества с "Газпромом", считает бывший министр экономики Александр Муравский.
Премьер Молдавии Василий Тофан во вторник заявил, что страна ведет переговоры о средне- и долгосрочных контрактах с крупными производителями газа.
"Почти пять лет нам все уши прожужжали тем, что долгосрочные контракты не выгодны, что только через биржу, только через спотовый рынок мы придем к энергонезависимости и процветанию. Получается, что только с "Газпромом" такие контракты были бяка, а вот с добрыми западными дядями - это просто супер", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, власти республики должны честно ответить, что превалирует в их решениях - прагматизм или примитивный геополитический подход в ущерб своим интересам.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.