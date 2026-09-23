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Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме

Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме - 23.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:12+0300

2026-09-23T14:12+0300

2026-09-23T14:12+0300

мировая экономика

молдавия

персидский залив

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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ. "Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах - чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима", - сказал Тофан журналистам. По его словам, если зима будет мягкой и влажной, в стране возникнет проблема с дорогами из-за перепадов температур, но такая погода поможет выжить в условиях высоких тарифов и обеспечит хороший урожай. При этом председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов с позицией премьера не согласен. Он уверен, что бесснежная и теплая зима приведет к гибели зерновых и станет катастрофой для фермеров. Жители Молдавии в августе и сентябре столкнулись с повышением тарифов на газ, электроэнергию и отопление. При этом цены на топливо ежедневно бьют рекорды. Министр энергетики Дорин Жунгиету полагает, что даже в октябре ситуация будет оставаться сложной.

молдавия

персидский залив

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мировая экономика, молдавия, персидский залив