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Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме
Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме - 23.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T14:12+0300
2026-09-23T14:12+0300
мировая экономика
молдавия
персидский залив
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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ. "Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах - чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима", - сказал Тофан журналистам. По его словам, если зима будет мягкой и влажной, в стране возникнет проблема с дорогами из-за перепадов температур, но такая погода поможет выжить в условиях высоких тарифов и обеспечит хороший урожай. При этом председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов с позицией премьера не согласен. Он уверен, что бесснежная и теплая зима приведет к гибели зерновых и станет катастрофой для фермеров. Жители Молдавии в августе и сентябре столкнулись с повышением тарифов на газ, электроэнергию и отопление. При этом цены на топливо ежедневно бьют рекорды. Министр энергетики Дорин Жунгиету полагает, что даже в октябре ситуация будет оставаться сложной.
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мировая экономика, молдавия, персидский залив
Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
14:12 23.09.2026
 
Премьер Молдавии на фоне энергокризиса призвал молиться о теплой зиме

Премьер Молдавии Тофан призвал жителей на фоне энергокризиса молиться о теплой зиме

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КИШИНЕВ, 23 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Василий Тофан в условиях энергетического кризиса призвал жителей страны молиться о теплой и мягкой зиме.
Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ.
"Тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах - чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима", - сказал Тофан журналистам.
По его словам, если зима будет мягкой и влажной, в стране возникнет проблема с дорогами из-за перепадов температур, но такая погода поможет выжить в условиях высоких тарифов и обеспечит хороший урожай.
При этом председатель парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Сергей Иванов с позицией премьера не согласен. Он уверен, что бесснежная и теплая зима приведет к гибели зерновых и станет катастрофой для фермеров.
Жители Молдавии в августе и сентябре столкнулись с повышением тарифов на газ, электроэнергию и отопление. При этом цены на топливо ежедневно бьют рекорды. Министр энергетики Дорин Жунгиету полагает, что даже в октябре ситуация будет оставаться сложной.
 
Мировая экономикаМОЛДАВИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
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