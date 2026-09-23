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Курс юаня к российской валюте в начале среды повышается до 12,62 рубля

Курс юаня к российской валюте в начале среды повышается до 12,62 рубля - 23.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к российской валюте в начале среды повышается до 12,62 рубля

Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,62 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:02+0300

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рынок

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии среды повышается до 12,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.00 мск рос на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,62 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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