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Рынок акций РФ растет в попытках закрепиться выше 2300 пунктов

Рынок акций РФ растет в попытках закрепиться выше 2300 пунктов - 23.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ растет в попытках закрепиться выше 2300 пунктов

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии среды в попытках закрепиться выше 2300 пунктов, следует из данных... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T09:52+0300

2026-09-23T09:52+0300

2026-09-23T09:52+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в начале основной торговой сессии среды в попытках закрепиться выше 2300 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 9.49 мск рос на 0,36% относительно предыдущего закрытия - до 2308,29 пункта. В лидерах роста - акции "Озона" (+2,28%), "ВК" (+2,04%), банка "Санкт-Петербург" (+1,57%), "Газпрома" (+1,41%), "Россетей Центра и Приволжья" (+1,28%). В лидерах снижения - бумаги Х5 (-1,16%), "Самолета" (-1,09%), "Северстали" (-0,86%), "Норникеля" (-0,59%), ММК (-0,54%). Сегодня на рынке акций развернется борьба за удержание индексом Мосбиржи уровня 2300 пунктов, а ближайшей поддержкой по индексу сегодня выступает зона 2285-2295 пунктов, сопротивлением - 2330-2360 пунктов, пока в фокусе внимания инвесторов – новостной поток с Генассамблеи ООН, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "Трамп допустил новую встречу с президентом России по украинскому вопросу и при этом не ответил напрямую на вопросы СМИ о том, намерен ли он ввести пошлины против крупнейших импортеров российской нефти", - рассказывает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Она ожидает, что индекс Мосбиржи в течение дня будет двигаться в диапазоне - 2250-2350 пунктов. "Мы по-прежнему смотрим на рынок со сдержанным оптимизмом - в отсутствие новостного негатива развитие повышательной тенденции в направлении района 2500 пунктов по индексу Мосбиржи выглядит наиболее вероятным сценарием", - заключает Локтюхов.

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рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, озон, вк