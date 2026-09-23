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Курс юаня к рублю в начале дня переходит к снижению

Курс юаня к рублю в начале дня переходит к снижению - 23.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю в начале дня переходит к снижению

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, национальную валюту поддерживают приближающиеся налоговые выплаты, следует из данных... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T10:38+0300

2026-09-23T10:38+0300

2026-09-23T10:38+0300

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евгений локтюхов

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды переходит к снижению, национальную валюту поддерживают приближающиеся налоговые выплаты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.23 мск снижается на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,54 рубля. При этом на старте торгов китайская валюта дорожала на 2 копейки. Курс юаня сегодня будет двигаться в диапазоне 12,5-12,8 рубля, ожидает Наталья Мильчакова из Freedom Global. А ближе к концовке недели, в случае отсутствия негативных внешних факторов, есть пространство для сдержанного укрепления рубля, с уходом курса юаня в районе 12 рублей, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Рассчитываем, что предложение валют со стороны экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам (28 сентября), будет устойчивым и будет способно нивелировать влияние новостных рисков и коррекционный настрой на рынке нефти", - заключает он.

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рынок, торги, евгений локтюхов, псб