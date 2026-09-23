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В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы
Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:41+0300
2026-09-23T11:41+0300
2026-09-23T11:41+0300
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group.
"В рамках контракта с АО "Водоходъ. Пассажирский порт" технологическая компания установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - рассказали в компании.
В Sitronics пояснили, что принцип процесса заряда электросудна схож с процессом заряда электромобиля. Станция через три подключенных в борт судна коннектора подает переменный ток, где он уже преобразуется в постоянный. Контроллеры управления станциями и программное обеспечение собственного производства обеспечивают безопасную зарядку и защиту персонала за счет бесшовной стыковки судов с береговой инфраструктурой. Станции позволяют заряжаться электросудам при любых погодных условиях.
В Санкт-Петербурге новая зарядная станция установлена на причале "Петропавловская крепость" на Кронверкской набережной, в Москве - на Нагатинской набережной и на причале №6 в Нижнем Новгороде.
Sitronics Group – российская многопрофильная технологическая группа компаний, реализующая цифровые проекты для государства и различных отраслей экономики. Является ключевым проектировщиком и поставщиком зарядных систем и береговых станций для электросудов и производит собственную линейку медленных и быстрых зарядных станций для электромобилей.
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В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы
Sitronics Group установила новые зарядные комплексы для электросудов в трех городах
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group.
"В рамках контракта с АО "Водоходъ. Пассажирский порт" технологическая компания установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - рассказали в компании.
В Sitronics пояснили, что принцип процесса заряда электросудна схож с процессом заряда электромобиля. Станция через три подключенных в борт судна коннектора подает переменный ток, где он уже преобразуется в постоянный. Контроллеры управления станциями и программное обеспечение собственного производства обеспечивают безопасную зарядку и защиту персонала за счет бесшовной стыковки судов с береговой инфраструктурой. Станции позволяют заряжаться электросудам при любых погодных условиях.
В Санкт-Петербурге новая зарядная станция установлена на причале "Петропавловская крепость" на Кронверкской набережной, в Москве - на Нагатинской набережной и на причале №6 в Нижнем Новгороде.
Sitronics Group – российская многопрофильная технологическая группа компаний, реализующая цифровые проекты для государства и различных отраслей экономики. Является ключевым проектировщиком и поставщиком зарядных систем и береговых станций для электросудов и производит собственную линейку медленных и быстрых зарядных станций для электромобилей.