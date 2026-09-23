Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/moskva-873586763.html
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы
Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:41+0300
2026-09-23T11:41+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
нижний новгород
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873586763.jpg?1790152907
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group. "В рамках контракта с АО "Водоходъ. Пассажирский порт" технологическая компания установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - рассказали в компании. В Sitronics пояснили, что принцип процесса заряда электросудна схож с процессом заряда электромобиля. Станция через три подключенных в борт судна коннектора подает переменный ток, где он уже преобразуется в постоянный. Контроллеры управления станциями и программное обеспечение собственного производства обеспечивают безопасную зарядку и защиту персонала за счет бесшовной стыковки судов с береговой инфраструктурой. Станции позволяют заряжаться электросудам при любых погодных условиях. В Санкт-Петербурге новая зарядная станция установлена на причале "Петропавловская крепость" на Кронверкской набережной, в Москве - на Нагатинской набережной и на причале №6 в Нижнем Новгороде. Sitronics Group – российская многопрофильная технологическая группа компаний, реализующая цифровые проекты для государства и различных отраслей экономики. Является ключевым проектировщиком и поставщиком зарядных систем и береговых станций для электросудов и производит собственную линейку медленных и быстрых зарядных станций для электромобилей.
москва
санкт-петербург
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
11:41 23.09.2026
 
В Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде установили новые зарядные комплексы

Sitronics Group установила новые зарядные комплексы для электросудов в трех городах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Новые зарядные комплексы для электросудов установлены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в Sitronics Group.
"В рамках контракта с АО "Водоходъ. Пассажирский порт" технологическая компания установила новые комплексы питания с берега на городских причалах. Центр разработки ЭЗС Sitronics Group сообщил об успешном вводе в эксплуатацию трех новых зарядных станций для электросудов в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде", - рассказали в компании.
В Sitronics пояснили, что принцип процесса заряда электросудна схож с процессом заряда электромобиля. Станция через три подключенных в борт судна коннектора подает переменный ток, где он уже преобразуется в постоянный. Контроллеры управления станциями и программное обеспечение собственного производства обеспечивают безопасную зарядку и защиту персонала за счет бесшовной стыковки судов с береговой инфраструктурой. Станции позволяют заряжаться электросудам при любых погодных условиях.
В Санкт-Петербурге новая зарядная станция установлена на причале "Петропавловская крепость" на Кронверкской набережной, в Москве - на Нагатинской набережной и на причале №6 в Нижнем Новгороде.
Sitronics Group – российская многопрофильная технологическая группа компаний, реализующая цифровые проекты для государства и различных отраслей экономики. Является ключевым проектировщиком и поставщиком зарядных систем и береговых станций для электросудов и производит собственную линейку медленных и быстрых зарядных станций для электромобилей.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала