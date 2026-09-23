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Водителей призвали быть внимательными на дорогах в Москве из-за непогоды

Водителей призвали быть внимательными на дорогах в Москве из-за непогоды - 23.09.2026, ПРАЙМ

Водителей призвали быть внимательными на дорогах в Москве из-за непогоды

Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве в среду, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим,... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T14:38+0300

2026-09-23T14:38+0300

2026-09-23T14:48+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве в среду, не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, сообщили в столичном департаменте транспорта. "В Москве местами идет дождь. Тормозной путь может увеличиться, а видимость - ухудшиться. ЦОДД рекомендует: перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Водителей призвали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также не отвлекаться на телефон во время движения. "Если дождь усилится и видимость заметно ухудшится, лучше остановиться в безопасном месте и продолжить поездку после улучшения погоды", - подчеркивается в сообщении.

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бизнес, общество , москва