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Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина
Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина - 23.09.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина
Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:04+0300
2026-09-23T17:13+0300
финансы
банки
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873604133.jpg?1790172831
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ ранее в среду, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. "Сейчас подключено 36 банков. Должны были подключиться по закону 21 банк, а 15 подключились добровольно", - сказала Набиуллина в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, владимир путин
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин
17:04 23.09.2026 (обновлено: 17:13 23.09.2026)
 
Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина

Набиуллина: уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ ранее в среду, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.
"Сейчас подключено 36 банков. Должны были подключиться по закону 21 банк, а 15 подключились добровольно", - сказала Набиуллина в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
 
ФинансыБанкиРОССИЯЭльвира НабиуллинаВладимир Путин
 
 
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