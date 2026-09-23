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Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина

Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина - 23.09.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль запустили уже 36 российских банков, заявила Набиуллина

Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:04+0300

2026-09-23T17:04+0300

2026-09-23T17:13+0300

финансы

банки

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Уже 36 российских банков подключились к платформе цифрового рубля, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ ранее в среду, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей. "Сейчас подключено 36 банков. Должны были подключиться по закону 21 банк, а 15 подключились добровольно", - сказала Набиуллина в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, владимир путин