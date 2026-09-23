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Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина
Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина - 23.09.2026, ПРАЙМ
Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина
Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, это будет естественный процесс без принуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:13+0300
2026-09-23T17:13+0300
2026-09-23T17:13+0300
финансы
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эльвира набиуллина
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банк россии
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, это будет естественный процесс без принуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь, и мы ожидаем, что это будет естественный процесс, как это было в свое время и с системой быстрых платежей, еще раньше с банковскими картами. Никто никого принуждать не будет, граждане и бизнес сами решат, как и чем платить", - сказала Набиуллина на совещании.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.
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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Банк России
Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина
Набиуллина: цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, это будет естественный процесс без принуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь, и мы ожидаем, что это будет естественный процесс, как это было в свое время и с системой быстрых платежей, еще раньше с банковскими картами. Никто никого принуждать не будет, граждане и бизнес сами решат, как и чем платить", - сказала Набиуллина на совещании.
Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.