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Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина

Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина - 23.09.2026, ПРАЙМ

Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, заявила Набиуллина

Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, это будет естественный процесс без принуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T17:13+0300

2026-09-23T17:13+0300

2026-09-23T17:13+0300

финансы

россия

банки

эльвира набиуллина

владимир путин

банк россии

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян, это будет естественный процесс без принуждения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Постепенно цифровой рубль входит в нашу жизнь, и мы ожидаем, что это будет естественный процесс, как это было в свое время и с системой быстрых платежей, еще раньше с банковскими картами. Никто никого принуждать не будет, граждане и бизнес сами решат, как и чем платить", - сказала Набиуллина на совещании. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом.

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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россии