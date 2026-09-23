https://1prime.ru/20260923/nabiullina-873605556.html
Набиуллина оценила перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе
Набиуллина оценила перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе - 23.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина оценила перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе
Цифровой рубль обладает хорошими перспективами в бюджетном процессе, поскольку дает уверенность, что бюджетные деньги будут потрачены по целевому назначению,... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T17:16+0300
2026-09-23T17:16+0300
2026-09-23T17:16+0300
финансы
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль обладает хорошими перспективами в бюджетном процессе, поскольку дает уверенность, что бюджетные деньги будут потрачены по целевому назначению, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что могут быть хорошие перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе. В чем ключевая особенность цифрового рубля? Я уже сказала, что все счета открываются прямо на платформе ЦБ, и это создает новые возможности для автоматизации расчетов, в том числе чтобы быть уверенными, что бюджетные деньги потрачены по целевому назначению", - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ ранее в среду, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.
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финансы, банки, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Банк России
Набиуллина оценила перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе
Набиуллина: цифровой рубль обладает хорошими перспективами в бюджетном процессе
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль обладает хорошими перспективами в бюджетном процессе, поскольку дает уверенность, что бюджетные деньги будут потрачены по целевому назначению, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что могут быть хорошие перспективы цифрового рубля в бюджетном процессе. В чем ключевая особенность цифрового рубля? Я уже сказала, что все счета открываются прямо на платформе ЦБ, и это создает новые возможности для автоматизации расчетов, в том числе чтобы быть уверенными, что бюджетные деньги потрачены по целевому назначению", - сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков - на главной странице есть кнопка с соответствующим логотипом. Как сообщила глава ЦБ ранее в среду, россияне за три недели открыли уже 200 тысяч кошельков для цифровых рублей.