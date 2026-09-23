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Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс"

Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс" - 23.09.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс"

Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") уже запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс", сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T18:47+0300

2026-09-23T18:47+0300

2026-09-23T18:47+0300

бизнес

россия

аэрофлот

s7

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") уже запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс", сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Ранее в среду Никитин сказал, что через чат-боты в "Максе" можно купить билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний. "Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер", - сказал Никитин журналистам. Министр отметил, что информация о приобретении авиабилетов в "Максе" размещена на сайтах перевозчиков. Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аэрофлот, s7