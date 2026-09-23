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Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс"
Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс" - 23.09.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс"
Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") уже запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс", сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин. | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T18:47+0300
2026-09-23T18:47+0300
2026-09-23T18:47+0300
бизнес
россия
аэрофлот
s7
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") уже запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс", сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Ранее в среду Никитин сказал, что через чат-боты в "Максе" можно купить билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний.
"Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер", - сказал Никитин журналистам.
Министр отметил, что информация о приобретении авиабилетов в "Максе" размещена на сайтах перевозчиков.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
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бизнес, россия, аэрофлот, s7
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, S7
Никитин рассказал о запуске сервиса продажи авиабилетов через "Макс"
Минтранс: "Аэрофлот" и S7 запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс"
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 ("Сибирь") уже запустили сервис продажи авиабилетов через платформу "Макс", сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
Ранее в среду Никитин сказал, что через чат-боты в "Максе" можно купить билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний.
"Ряд отечественных авиакомпаний, например "Аэрофлот" и S7, также реализовали сервис продажи билетов через национальный мессенджер", - сказал Никитин журналистам.
Министр отметил, что информация о приобретении авиабилетов в "Максе" размещена на сайтах перевозчиков.
Национальная платформа "Макс" была официальна представлена в марте 2025 года. Она позволяет пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.