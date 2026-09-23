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ЦБ: объем подозрительных операций юрлиц и ИП с 2013 года снизился в 30 раз
ЦБ: объем подозрительных операций юрлиц и ИП с 2013 года снизился в 30 раз - 23.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ: объем подозрительных операций юрлиц и ИП с 2013 года снизился в 30 раз
Объем подозрительных операций с признаками вывода юрлицами и ИП средств за рубеж в России с 2013 года снизился почти в 30 раз, сообщил руководитель службы... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T16:45+0300
2026-09-23T16:45+0300
2026-09-23T16:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций с признаками вывода юрлицами и ИП средств за рубеж в России с 2013 года снизился почти в 30 раз, сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. "Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичивании с использованием юрлиц и ИП … снизился почти в 30 раз", - сказал он, ссылаясь на презентацию Банка России. ЦБ последовательно ограничивает использование банковского сектора для расчетов теневой экономики, отмечается в презентации регулятора. Согласно презентации, банки ограничили операции по счетам примерно 190 тысяч недобросовестных субъектов. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2026 года снизился на 35%, также отмечается в материалах ЦБ.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ: объем подозрительных операций юрлиц и ИП с 2013 года снизился в 30 раз
ЦБ: объем подозрительных операций с выводом за рубеж снизился с 2013 года почти в 30 раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - ПРАЙМ. Объем подозрительных операций с признаками вывода юрлицами и ИП средств за рубеж в России с 2013 года снизился почти в 30 раз, сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
"Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичивании с использованием юрлиц и ИП … снизился почти в 30 раз", - сказал он, ссылаясь на презентацию Банка России.
ЦБ последовательно ограничивает использование банковского сектора для расчетов теневой экономики, отмечается в презентации регулятора.
Согласно презентации, банки ограничили операции по счетам примерно 190 тысяч недобросовестных субъектов. Объем подозрительных операций в первом полугодии 2026 года снизился на 35%, также отмечается в материалах ЦБ.