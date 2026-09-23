Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/oborona-873578023.html
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ
Великобритания и США создают новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта, направленное на защиту критически важной национальной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:07+0300
2026-09-23T09:07+0300
технологии
мировая экономика
великобритания
сша
лондон
энди бернем
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776988_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b9ea6495c076336f053a35828de01dc5.jpg
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Великобритания и США создают новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта, направленное на защиту критически важной национальной инфраструктуры, заявил британский премьер-министр Энди Бернем. "Сегодня я объявляю, что мы разрабатываем новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта с Соединенными Штатами для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры", - сказал Бернем в ходе выступления на Генассамблее ООН. Бернем также отметил, что в 2027 году намерен сделать тему ИИ ключевой в рамках председательства Великобритании в G20. По его словам, Лондон сосредоточится на согласовании единого набора глобальных принципов и стандартов, которые обеспечат необходимую прозрачность, доступ к технологиям, а также общую готовность и безопасность при дальнейшем развитии ИИ.
великобритания
сша
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776988_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_9136a7177c42125624dadce3bbca33c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, великобритания, сша, лондон, энди бернем, оон
Технологии, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЛОНДОН, Энди Бернем, ООН
09:07 23.09.2026
 
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ

Премьер Бернем: Лондон и Вашингтон создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ

© Фото : UN Photo/Eskinder DebebeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© Фото : UN Photo/Eskinder Debebe
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Великобритания и США создают новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта, направленное на защиту критически важной национальной инфраструктуры, заявил британский премьер-министр Энди Бернем.
"Сегодня я объявляю, что мы разрабатываем новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта с Соединенными Штатами для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры", - сказал Бернем в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Бернем также отметил, что в 2027 году намерен сделать тему ИИ ключевой в рамках председательства Великобритании в G20.
По его словам, Лондон сосредоточится на согласовании единого набора глобальных принципов и стандартов, которые обеспечат необходимую прозрачность, доступ к технологиям, а также общую готовность и безопасность при дальнейшем развитии ИИ.
 
ТехнологииМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАЛОНДОНЭнди БернемООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала