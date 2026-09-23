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Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ - 23.09.2026, ПРАЙМ
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ
Великобритания и США создают новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта, направленное на защиту критически важной национальной... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T09:07+0300
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ООН, 23 сен – ПРАЙМ. Великобритания и США создают новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта, направленное на защиту критически важной национальной инфраструктуры, заявил британский премьер-министр Энди Бернем. "Сегодня я объявляю, что мы разрабатываем новое оборонное партнерство в сфере искусственного интеллекта с Соединенными Штатами для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры", - сказал Бернем в ходе выступления на Генассамблее ООН. Бернем также отметил, что в 2027 году намерен сделать тему ИИ ключевой в рамках председательства Великобритании в G20. По его словам, Лондон сосредоточится на согласовании единого набора глобальных принципов и стандартов, которые обеспечат необходимую прозрачность, доступ к технологиям, а также общую готовность и безопасность при дальнейшем развитии ИИ.
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Технологии, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ЛОНДОН, Энди Бернем, ООН
Британия и США создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ
Премьер Бернем: Лондон и Вашингтон создают новое оборонное партнерство в сфере ИИ