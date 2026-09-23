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ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне 0,5%
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне 0,5% - 23.09.2026, ПРАЙМ
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне 0,5%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне прогноза июня в 0,5%, следует из... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:17+0300
2026-09-23T11:17+0300
2026-09-23T11:17+0300
россия
мировая экономика
оэср
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне прогноза июня в 0,5%, следует из сентябрьского доклада организации. В следующем году ОЭСР ожидает роста экономики РФ теперь на 0,6%, тогда как в июне ожидался рост на 0,8%. В прошлом году рост ВВП страны оценивается в 1%.
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россия, мировая экономика, оэср
РОССИЯ, Мировая экономика, ОЭСР
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на текущий год на уровне 0,5%
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на 2017 год на уровне прогноза июня в 0,5%