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Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6%
Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ
Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6%
Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине текущего года до 2,6% с 3,6% во второй половине прошлого года, сообщает Организация... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:44+0300
2026-09-23T11:44+0300
мировая экономика
ближний восток
саудовская аравия
персидский залив
оэср
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине текущего года до 2,6% с 3,6% во второй половине прошлого года, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине 2026 года до 2,6% в пересчете на годовые темпы, по сравнению с 3,6% во второй половине 2025 года", - говорится в докладе ОЭСР. "Объем производства резко сократился в странах, непосредственно затронутых конфликтом на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, однако во многих странах - как импортерах, так и экспортерах энергоресурсов - оказался более устойчивым, чем ожидалось", - поясняется там. Резкое сокращение поставок энергоресурсов из стран Персидского залива и связанный с этим скачок цен на нефть и газ привели к росту потребительских цен и снижению спроса на затронутые этими изменениями сырьевые товары, отмечает организация. Доступные данные об операциях с кредитными картами в США, Германии и Великобритании показывают, что домохозяйства направляют все более высокую долю своих расходов на топливо из-за очень быстрого роста цен на бензин и дизельное топливо с начала конфликта. "Более высокие цены на топливо для потребителей устанавливаются в то время, когда уровень реальной заработной платы в некоторых странах G20, таких как Япония, Южная Африка и Италия, все еще находится на допандемийном уровне или ниже него", - отмечают аналитики.
ближний восток
саудовская аравия
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мировая экономика, ближний восток, саудовская аравия, персидский залив, оэср
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОЭСР
11:44 23.09.2026
 
Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6%

ОЭСР: темпы мирового экономического роста замедлились в первой половине 2026 года до 2,6%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине текущего года до 2,6% с 3,6% во второй половине прошлого года, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине 2026 года до 2,6% в пересчете на годовые темпы, по сравнению с 3,6% во второй половине 2025 года", - говорится в докладе ОЭСР.
"Объем производства резко сократился в странах, непосредственно затронутых конфликтом на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, однако во многих странах - как импортерах, так и экспортерах энергоресурсов - оказался более устойчивым, чем ожидалось", - поясняется там.
Резкое сокращение поставок энергоресурсов из стран Персидского залива и связанный с этим скачок цен на нефть и газ привели к росту потребительских цен и снижению спроса на затронутые этими изменениями сырьевые товары, отмечает организация.
Доступные данные об операциях с кредитными картами в США, Германии и Великобритании показывают, что домохозяйства направляют все более высокую долю своих расходов на топливо из-за очень быстрого роста цен на бензин и дизельное топливо с начала конфликта.
"Более высокие цены на топливо для потребителей устанавливаются в то время, когда уровень реальной заработной платы в некоторых странах G20, таких как Япония, Южная Африка и Италия, все еще находится на допандемийном уровне или ниже него", - отмечают аналитики.
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОЭСР
 
 
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