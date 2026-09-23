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Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6%

Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6% - 23.09.2026, ПРАЙМ

Темпы глобального экономического роста замедлились до 2,6%

Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине текущего года до 2,6% с 3,6% во второй половине прошлого года, сообщает Организация... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:44+0300

2026-09-23T11:44+0300

2026-09-23T11:44+0300

мировая экономика

ближний восток

саудовская аравия

персидский залив

оэср

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине текущего года до 2,6% с 3,6% во второй половине прошлого года, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Темпы глобального экономического роста замедлились в первой половине 2026 года до 2,6% в пересчете на годовые темпы, по сравнению с 3,6% во второй половине 2025 года", - говорится в докладе ОЭСР. "Объем производства резко сократился в странах, непосредственно затронутых конфликтом на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, однако во многих странах - как импортерах, так и экспортерах энергоресурсов - оказался более устойчивым, чем ожидалось", - поясняется там. Резкое сокращение поставок энергоресурсов из стран Персидского залива и связанный с этим скачок цен на нефть и газ привели к росту потребительских цен и снижению спроса на затронутые этими изменениями сырьевые товары, отмечает организация. Доступные данные об операциях с кредитными картами в США, Германии и Великобритании показывают, что домохозяйства направляют все более высокую долю своих расходов на топливо из-за очень быстрого роста цен на бензин и дизельное топливо с начала конфликта. "Более высокие цены на топливо для потребителей устанавливаются в то время, когда уровень реальной заработной платы в некоторых странах G20, таких как Япония, Южная Африка и Италия, все еще находится на допандемийном уровне или ниже него", - отмечают аналитики.

ближний восток

саудовская аравия

персидский залив

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мировая экономика, ближний восток, саудовская аравия, персидский залив, оэср