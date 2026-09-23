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Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения

Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения - 23.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения

Инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" (G20) сейчас превышает целевые значения, установленные регуляторами, сообщает Организация экономического | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T11:59+0300

2026-09-23T11:59+0300

2026-09-23T11:59+0300

мировая экономика

япония

оэср

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" (G20) сейчас превышает целевые значения, установленные регуляторами, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Общая инфляция в июне и июле оставалась в целом стабильной после того, как в период с февраля по май она увеличилась на 1 процентный пункт в странах с развитой экономикой и на 0,4 процентного пункта в странах с формирующимся рынком, указывает организация. "В августе общая инфляция выросла во многих странах G20, чему способствовал новый рост цен на некоторые сырьевые товары. В настоящее время более половины стран G20 имеют инфляцию выше целевого уровня, установленного центральным банком", - также отмечают в ОЭСР. Несмотря на новый рост общей инфляции, базовое инфляционное давление, по-видимому, остается относительно сдержанным. Рост номинальной заработной платы в большинстве экономик, за исключением Японии, с первого квартала года практически не менялся, добавляет ОЭСР.

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мировая экономика, япония, оэср