Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения - 23.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260923/oesr-873587854.html
Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения
Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения - 23.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения
Инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" (G20) сейчас превышает целевые значения, установленные регуляторами, сообщает Организация экономического | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:59+0300
2026-09-23T11:59+0300
мировая экономика
япония
оэср
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/68/836686822_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_28922a92f7ba89b523b65c646adf07e1.jpg
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" (G20) сейчас превышает целевые значения, установленные регуляторами, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Общая инфляция в июне и июле оставалась в целом стабильной после того, как в период с февраля по май она увеличилась на 1 процентный пункт в странах с развитой экономикой и на 0,4 процентного пункта в странах с формирующимся рынком, указывает организация. "В августе общая инфляция выросла во многих странах G20, чему способствовал новый рост цен на некоторые сырьевые товары. В настоящее время более половины стран G20 имеют инфляцию выше целевого уровня, установленного центральным банком", - также отмечают в ОЭСР. Несмотря на новый рост общей инфляции, базовое инфляционное давление, по-видимому, остается относительно сдержанным. Рост номинальной заработной платы в большинстве экономик, за исключением Японии, с первого квартала года практически не менялся, добавляет ОЭСР.
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/68/836686822_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_7c7935aff8afa51732ee097f0918ea97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, оэср
Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ОЭСР
11:59 23.09.2026
 
Инфляция более чем в половине стран G20 превышает целевые значения

ОЭСР: инфляция более чем в половине стран G20 сейчас превышает целевые значения

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро и долларов США
Банкноты евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" (G20) сейчас превышает целевые значения, установленные регуляторами, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Общая инфляция в июне и июле оставалась в целом стабильной после того, как в период с февраля по май она увеличилась на 1 процентный пункт в странах с развитой экономикой и на 0,4 процентного пункта в странах с формирующимся рынком, указывает организация.
"В августе общая инфляция выросла во многих странах G20, чему способствовал новый рост цен на некоторые сырьевые товары. В настоящее время более половины стран G20 имеют инфляцию выше целевого уровня, установленного центральным банком", - также отмечают в ОЭСР.
Несмотря на новый рост общей инфляции, базовое инфляционное давление, по-видимому, остается относительно сдержанным. Рост номинальной заработной платы в большинстве экономик, за исключением Японии, с первого квартала года практически не менялся, добавляет ОЭСР.
 
Мировая экономикаЯПОНИЯОЭСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала