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ОЭСР прогнозирует рост уровня инфляции в странах G20 до 4,1%

ОЭСР прогнозирует рост уровня инфляции в странах G20 до 4,1% - 23.09.2026, ПРАЙМ

ОЭСР прогнозирует рост уровня инфляции в странах G20 до 4,1%

Общий уровень инфляции в странах "Большой двадцатки" (ОЭСР) вырастет до 4,1% по итогам текущего года с 3,4% годом ранее, после чего снизится до 3,6% в 2027... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:33+0300

2026-09-23T12:33+0300

2026-09-23T13:07+0300

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Общий уровень инфляции в странах "Большой двадцатки" (ОЭСР) вырастет до 4,1% по итогам текущего года с 3,4% годом ранее, после чего снизится до 3,6% в 2027 году, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD). "Прогнозируется, что общий уровень инфляции в странах G20 вырастет с 3,4% в 2025 году до 4,1% в 2026 году, а затем снизится до 3,6% в 2027 году", - говорится в докладе организации. Авторы доклада ждут, что в ближайшей перспективе инфляция в "двадцатке" ускорится, а затем постепенно замедлится благодаря тому, что общее ценовое давление будут сдерживать прогнозируемое снижение мировых цен на энергоносители, а также ужесточение кредитно-денежной политики финансовыми регуляторами соответствующих стран. Что касается стран "Большой двадцатки" с развитой экономикой, то прогнозируется, что их общий уровень инфляции увеличится до 3,2% в 2026 году с 2,5% годом ранее, а в 2027 году составит 2,6%. Так, в США инфляция снизится до 2,6% в 2027 году с 3,6% в 2026 году, в еврозоне - до 2,9% с 3%, в Японии - вырастет до 2,6% с 1,8%. В странах G20 с формирующимся рынком ОЭСР ждут роста общего уровня инфляции до 4,8% в 2026 году с 4,1% в 2025 году. Затем произойдет замедление до 4,3% в 2027 году. В Индии общий уровень инфляции снизится до 4,2% в 2027 году с 4,7% в 2026 году, в Индонезии - до 3% с 3,3%, в Китае вырастет до 1,9% с 1,4%. "Несмотря на повышательное давление со стороны затрат на энергоносители и удобрения, в Аргентине и Турции ожидается дальнейшее замедление инфляции; также прогнозируется снижение темпов роста цен в 2027 году в ряде других стран с формирующимся рынком, включая Бразилию, Мексику и Южную Африку", - добавили авторы доклада. Также в ОЭСР отмечают, что инфляция более чем в половине стран "Большой двадцатки" сейчас превышает целевые значения, установленные их регуляторами.

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мировая экономика, сша, япония, индия, оэср