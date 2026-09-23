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Рост доходности гособлигаций ударит по госфинансам и рынку акций
Рост доходности гособлигаций ударит по госфинансам и рынку акций - 23.09.2026, ПРАЙМ
Рост доходности гособлигаций ударит по госфинансам и рынку акций
Продолжение роста доходности долгосрочных суверенных (государственных) облигаций в мире окажет давление на госфинансы, увеличит риски для рынка акций и увеличит | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T12:48+0300
2026-09-23T12:48+0300
2026-09-23T13:07+0300
рынок
оэср
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продолжение роста доходности долгосрочных суверенных (государственных) облигаций в мире окажет давление на госфинансы, увеличит риски для рынка акций и увеличит стоимость заимствований во всей мировой экономике, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD). "Дальнейшее повышение доходности долгосрочных суверенных облигаций представляет собой все более значимый риск. Это окажет дополнительное давление на государственные финансы, повысит риски для оценки стоимости акций и увеличит стоимость заимствований во всей экономике", - считают авторы доклада. Они отметили, что повышение доходности может быть вызвано ростом опасений по поводу финансовой устойчивости, а также усилением конкуренции за финансирование со стороны частного сектора из-за того, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, активно выпускают облигации. Еще одна причина - ожиданиями существенного ужесточения кредитно-денежной политики. "Рост доходности суверенных облигаций также может привести к переоценке на фондовых рынках, например, за счет снижения прибыльности компаний, связанных с искусственным интеллектом, и замедления роста прибыли", - добавили в ОЭСР.
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рынок, оэср
Рост доходности гособлигаций ударит по госфинансам и рынку акций
ОЭСР: дальнейшее повышение доходности гособлигаций в мире увеличит риски для рынка акций
МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Продолжение роста доходности долгосрочных суверенных (государственных) облигаций в мире окажет давление на госфинансы, увеличит риски для рынка акций и увеличит стоимость заимствований во всей мировой экономике, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD).
"Дальнейшее повышение доходности долгосрочных суверенных облигаций представляет собой все более значимый риск. Это окажет дополнительное давление на государственные финансы, повысит риски для оценки стоимости акций и увеличит стоимость заимствований во всей экономике", - считают авторы доклада.
Они отметили, что повышение доходности может быть вызвано ростом опасений по поводу финансовой устойчивости, а также усилением конкуренции за финансирование со стороны частного сектора из-за того, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, активно выпускают облигации. Еще одна причина - ожиданиями существенного ужесточения кредитно-денежной политики.
"Рост доходности суверенных облигаций также может привести к переоценке на фондовых рынках, например, за счет снижения прибыльности компаний, связанных с искусственным интеллектом, и замедления роста прибыли", - добавили в ОЭСР.