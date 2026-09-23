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Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР
Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР - 23.09.2026, ПРАЙМ
Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР
Эффект от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может окажется ниже ожидаемого или проявиться с задержкой, говорится в докладе Организации экономического... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T13:03+0300
2026-09-23T13:21+0300
технологии
оэср
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эффект от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может окажется ниже ожидаемого или проявиться с задержкой, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD). "Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта несут для мировой экономики как возможности, так и риски. ... Существует риск того, что отдача от инвестиций в ИИ окажется ниже ожидаемой или проявится с задержкой, особенно если возникнет дефицит необходимых ресурсов - электроэнергии или передовых полупроводников", - сказано в докладе. Кроме того, рост опасений по поводу безопасности этой технологии может замедлить ее разработку или темпы внедрения. А растущая зависимость ИИ-компаний от заемных средств и сложные схемы финансирования, в сочетании с признаками роста кредитных рисков, могут усугубить последствия резких изменений в настроениях инвесторов. Так, согласно прогнозам аналитиков, которые приводят авторы доклада, компаниям, связанным с ИИ, для того, чтобы оправдать ожидания инвесторов, нужно обеспечить стремительный рост прибыли в ближайшие несколько лет. "Если же темпы роста прибыли окажутся неудовлетворительными, это может существенно замедлить инвестиции в данный сектор, негативно сказаться на смежных отраслях (например, машиностроении и строительстве) и привести к снижению оценочной стоимости активов на финансовых рынках", - отметили в организации.
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192
40
192
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технологии, оэср
Технологии, ОЭСР
13:03 23.09.2026 (обновлено: 13:21 23.09.2026)
 
Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР

OECD: эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого или проявиться с задержкой

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эффект от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может окажется ниже ожидаемого или проявиться с задержкой, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD).
"Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта несут для мировой экономики как возможности, так и риски. ... Существует риск того, что отдача от инвестиций в ИИ окажется ниже ожидаемой или проявится с задержкой, особенно если возникнет дефицит необходимых ресурсов - электроэнергии или передовых полупроводников", - сказано в докладе.
Кроме того, рост опасений по поводу безопасности этой технологии может замедлить ее разработку или темпы внедрения. А растущая зависимость ИИ-компаний от заемных средств и сложные схемы финансирования, в сочетании с признаками роста кредитных рисков, могут усугубить последствия резких изменений в настроениях инвесторов.
Так, согласно прогнозам аналитиков, которые приводят авторы доклада, компаниям, связанным с ИИ, для того, чтобы оправдать ожидания инвесторов, нужно обеспечить стремительный рост прибыли в ближайшие несколько лет.
"Если же темпы роста прибыли окажутся неудовлетворительными, это может существенно замедлить инвестиции в данный сектор, негативно сказаться на смежных отраслях (например, машиностроении и строительстве) и привести к снижению оценочной стоимости активов на финансовых рынках", - отметили в организации.
 
ТехнологииОЭСР
 
 
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