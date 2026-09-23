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Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР

Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР - 23.09.2026, ПРАЙМ

Эффект от инвестиций в ИИ может оказаться ниже ожидаемого, заявили в ОЭСР

Эффект от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может окажется ниже ожидаемого или проявиться с задержкой, говорится в докладе Организации экономического... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T13:03+0300

2026-09-23T13:03+0300

2026-09-23T13:21+0300

технологии

оэср

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Эффект от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) может окажется ниже ожидаемого или проявиться с задержкой, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD). "Дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта несут для мировой экономики как возможности, так и риски. ... Существует риск того, что отдача от инвестиций в ИИ окажется ниже ожидаемой или проявится с задержкой, особенно если возникнет дефицит необходимых ресурсов - электроэнергии или передовых полупроводников", - сказано в докладе. Кроме того, рост опасений по поводу безопасности этой технологии может замедлить ее разработку или темпы внедрения. А растущая зависимость ИИ-компаний от заемных средств и сложные схемы финансирования, в сочетании с признаками роста кредитных рисков, могут усугубить последствия резких изменений в настроениях инвесторов. Так, согласно прогнозам аналитиков, которые приводят авторы доклада, компаниям, связанным с ИИ, для того, чтобы оправдать ожидания инвесторов, нужно обеспечить стремительный рост прибыли в ближайшие несколько лет. "Если же темпы роста прибыли окажутся неудовлетворительными, это может существенно замедлить инвестиции в данный сектор, негативно сказаться на смежных отраслях (например, машиностроении и строительстве) и привести к снижению оценочной стоимости активов на финансовых рынках", - отметили в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, оэср