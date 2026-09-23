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В Омане при нападении на судно погиб один человек
В Омане при нападении на судно погиб один человек - 23.09.2026, ПРАЙМ
В Омане при нападении на судно погиб один человек
Судно под флагом Антигуа и Барбуды Cape Dao подверглось нападению вблизи побережья Омана, один член экипажа погиб, сообщил в среду в социальной сети Х центр... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T21:15+0300
2026-09-23T21:15+0300
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ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Судно под флагом Антигуа и Барбуды Cape Dao подверглось нападению вблизи побережья Омана, один член экипажа погиб, сообщил в среду в социальной сети Х центр морской безопасности султаната.
"Корабль королевских ВМС Омана провел операцию по эвакуации экипажа коммерческого судна Cape Dao, ходящего под флагом Антигуа и Барбуды, после нападения в 2,5 морских милях от провинции Мусандам", - отмечается в сообщении.
По его данным, были эвакуированы 27 членов экипажа, которым оказали необходимую медицинскую помощь.
"Погиб один член экипажа. На судне в машинном отделении произошел пожар", - отметили в оманском ведомстве.
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бизнес, общество , оман
В Омане при нападении на судно погиб один человек
В Омане при нападении на судно под флагом Антигуа и Барбуды погиб один человек
ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Судно под флагом Антигуа и Барбуды Cape Dao подверглось нападению вблизи побережья Омана, один член экипажа погиб, сообщил в среду в социальной сети Х центр морской безопасности султаната.
"Корабль королевских ВМС Омана провел операцию по эвакуации экипажа коммерческого судна Cape Dao, ходящего под флагом Антигуа и Барбуды, после нападения в 2,5 морских милях от провинции Мусандам", - отмечается в сообщении.
По его данным, были эвакуированы 27 членов экипажа, которым оказали необходимую медицинскую помощь.
"Погиб один член экипажа. На судне в машинном отделении произошел пожар", - отметили в оманском ведомстве.