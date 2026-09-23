https://1prime.ru/20260923/oman-873615358.html

В Омане при нападении на судно погиб один человек

В Омане при нападении на судно погиб один человек - 23.09.2026, ПРАЙМ

В Омане при нападении на судно погиб один человек

Судно под флагом Антигуа и Барбуды Cape Dao подверглось нападению вблизи побережья Омана, один член экипажа погиб, сообщил в среду в социальной сети Х центр... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T21:15+0300

2026-09-23T21:15+0300

2026-09-23T21:15+0300

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ДОХА, 23 сен - ПРАЙМ. Судно под флагом Антигуа и Барбуды Cape Dao подверглось нападению вблизи побережья Омана, один член экипажа погиб, сообщил в среду в социальной сети Х центр морской безопасности султаната. "Корабль королевских ВМС Омана провел операцию по эвакуации экипажа коммерческого судна Cape Dao, ходящего под флагом Антигуа и Барбуды, после нападения в 2,5 морских милях от провинции Мусандам", - отмечается в сообщении. По его данным, были эвакуированы 27 членов экипажа, которым оказали необходимую медицинскую помощь. "Погиб один член экипажа. На судне в машинном отделении произошел пожар", - отметили в оманском ведомстве.

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бизнес, общество , оман