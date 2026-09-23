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Орешкин рассказал о работе с обращениями на прямую линию президента

Орешкин рассказал о работе с обращениями на прямую линию президента - 23.09.2026, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о работе с обращениями на прямую линию президента

Использование ИИ-агентов при работе с обращениями россиян на прямую линию президента позволяет практически любому человеку быстро доносить свою проблему до... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:30+0300

2026-09-23T20:30+0300

2026-09-23T20:30+0300

россия

технологии

максим орешкин

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Использование ИИ-агентов при работе с обращениями россиян на прямую линию президента позволяет практически любому человеку быстро доносить свою проблему до системы власти и быстрее искать пути ее решения, рассказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. В ходе дискуссии в рамках технологической конференции "ГигаКонф" он рассказал, что ИИ применятся при обработке обращений россиян в рамках прямой линии президента. "Прямая линия президента, большое количество обращений. Использование ИИ-агентов для обработки всего этого массива информации, раздача задач на разные уровни власти для реагирования на те или иные ситуации - это прямой пример того, как использование ИИ-агентов позволяет для практически любого человека быстрее доносить свою проблему до системы власти и быстрее искать реагирование", - сказал Орешкин. Он отметил, что в этой работе активное участие принимает Сбер. "Если мы начинали пару лет назад с простой агрегацией, просто для того, чтобы быстрее понимать самые актуальные вопросы, самые актуальные темы, то сейчас мы все больше и больше эту историю строим с практической точки зрения. То есть, уже принятие каких-то конкретных действий, сигналов конкретным чиновникам, которые должны те или иные решения принять, чтобы адресовать те или иные проблемы человека", - пояснил Орешкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, технологии, максим орешкин