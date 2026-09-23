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Ozon компенсирует продавцам страховку от рисков БПЛА - 23.09.2026, ПРАЙМ
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Ozon компенсирует продавцам страховку от рисков БПЛА
Ozon компенсирует продавцам страховку от рисков БПЛА - 23.09.2026, ПРАЙМ
Ozon компенсирует продавцам страховку от рисков БПЛА
Ozon разработал дополнительные меры поддержки для предпринимателей - в частности, продавцы одежды, обуви и части аксессуаров смогут вернуть деньги, потраченные... | 23.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-23T11:09+0300
2026-09-23T11:09+0300
бизнес
ozon
ингосстрах
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ozon разработал дополнительные меры поддержки для предпринимателей - в частности, продавцы одежды, обуви и части аксессуаров смогут вернуть деньги, потраченные на страховку от рисков БПЛА, сообщил маркетплейс. "Компания ввела дополнительные меры поддержки для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября и до конца 2026 года продавцы этих товаров с активным полисом страхования "Ингосстраха" от рисков БПЛА будут получать от Ozon бонусную выплату. Ее размер равен затратам продавца на оплату страхового полиса", - говорится в сообщении. Первую выплату предприниматели получат в ноябре за октябрь, указали в компании. Поясняется, что для получения выплаты продавцам нужно установить объявленную стоимость товара - от нее зависят цена страховки и максимальная сумма компенсации. Объявленная стоимость должна быть на 5% ниже максимальной суммы компенсации. Кроме того, для продавцов одежды, обуви и аксессуаров Ozon до конца года отменил плату за обработку смешанных поставок - когда в одной коробке лежат товары разных размеров и моделей. Это позволит предпринимателям поставлять много разных позиций, чтобы они всегда были доступны для заказа, пояснили в маркетплейсе. Накануне Ozon также продлил период бесплатного размещения товаров в логистических центрах для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, срок без платы увеличен вплоть до года. В середине сентября "Ингосстрах" сделал застрахованным продавцам Ozon первую выплату на сумму 8,2 миллиарда рублей - окончательная выплата возмещения будет после завершения инвентаризации.
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бизнес, ozon, ингосстрах
Бизнес, Ozon, Ингосстрах
11:09 23.09.2026
 
Ozon компенсирует продавцам страховку от рисков БПЛА

Ozon предложил предпринимателям вернуть деньги, потраченные на страховку от рисков БПЛА

" Ozon
 Ozon
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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Ozon разработал дополнительные меры поддержки для предпринимателей - в частности, продавцы одежды, обуви и части аксессуаров смогут вернуть деньги, потраченные на страховку от рисков БПЛА, сообщил маркетплейс.
"Компания ввела дополнительные меры поддержки для продавцов одежды, обуви и части аксессуаров. С 5 октября и до конца 2026 года продавцы этих товаров с активным полисом страхования "Ингосстраха" от рисков БПЛА будут получать от Ozon бонусную выплату. Ее размер равен затратам продавца на оплату страхового полиса", - говорится в сообщении.
Первую выплату предприниматели получат в ноябре за октябрь, указали в компании.
Поясняется, что для получения выплаты продавцам нужно установить объявленную стоимость товара - от нее зависят цена страховки и максимальная сумма компенсации. Объявленная стоимость должна быть на 5% ниже максимальной суммы компенсации.
Кроме того, для продавцов одежды, обуви и аксессуаров Ozon до конца года отменил плату за обработку смешанных поставок - когда в одной коробке лежат товары разных размеров и моделей. Это позволит предпринимателям поставлять много разных позиций, чтобы они всегда были доступны для заказа, пояснили в маркетплейсе.
Накануне Ozon также продлил период бесплатного размещения товаров в логистических центрах для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, срок без платы увеличен вплоть до года.
В середине сентября "Ингосстрах" сделал застрахованным продавцам Ozon первую выплату на сумму 8,2 миллиарда рублей - окончательная выплата возмещения будет после завершения инвентаризации.
 
БизнесOzonИнгосстрах
 
 
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