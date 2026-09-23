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Парагвай выступил за возвращение Венесуэлы в торговый блок Меркосур

Парагвай выступил за возвращение Венесуэлы в торговый блок Меркосур - 23.09.2026, ПРАЙМ

Парагвай выступил за возвращение Венесуэлы в торговый блок Меркосур

Парагвай выступает за реинтеграцию Венесуэлы в международное сообщество и ее возвращение в южноамериканский торговый блок Меркосур, сообщил президент Парагвая... | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T20:39+0300

2026-09-23T20:39+0300

2026-09-23T20:39+0300

мировая экономика

венесуэла

парагвай

аргентина

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ООН, 23 сен - ПРАЙМ. Парагвай выступает за реинтеграцию Венесуэлы в международное сообщество и ее возвращение в южноамериканский торговый блок Меркосур, сообщил президент Парагвая Сантьяго Пенья в ходе выступления на ГА ООН. "Мы хотим, чтобы... народ (Венесуэлы - ред.) вновь интегрировался в международное сообщество, в нашем случае в Меркосур", - сказал Пенья. Президент добавил, что Парагвай открыт к диалогу с правительством Венесуэлы. До поездки на ГА ООН Пенья посетил Каракас и встретился с уполномоченным президентом Дельси Родригес. Венесуэла в январе 2025 года разорвала дипломатические отношения с Парагваем после того, как Пенья поддержал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса, баллотировавшегося на пост президента Венесуэлы. Меркосур - южноамериканский торгово-экономический блок. Его полноправными участниками являются Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай; Венесуэла также входит в блок, но ее членство приостановлено.

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мировая экономика, венесуэла, парагвай, аргентина, оон