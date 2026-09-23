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Первая партия дихлорэтана реализована на Петербургской бирже

Первая партия дихлорэтана реализована на Петербургской бирже - 23.09.2026, ПРАЙМ

Первая партия дихлорэтана реализована на Петербургской бирже

Первая партия дихлорэтана реализована на Петербургской бирже, этот продукт служит основным сырьем для производства поливинилхлоридов (ПВХ), сообщила биржа. | 23.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-23T12:51+0300

2026-09-23T12:51+0300

2026-09-23T13:08+0300

россия

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МОСКВА, 23 сен - ПРАЙМ. Первая партия дихлорэтана реализована на Петербургской бирже, этот продукт служит основным сырьем для производства поливинилхлоридов (ПВХ), сообщила биржа. "На Петербургской бирже реализована первая партия дихлорэтана. В ходе торгов было продано 50 тонн 1,2-дихлорэтана технического высшего сорта по цене 114 000 рублей за тонну", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с условиями биржевого контракта поставка будет осуществляться наливом со станции Косяковка в течение 40 дней с момента заключения сделки. "Дихлорэтан является важнейшим хлорорганическим промежуточным продуктом крупнотоннажной химии, он служит основным сырьем для производства винилхлоридов, которые, в свою очередь, после полимеризации превращаются в поливинилхлориды - пластик ПВХ, используемый повсеместно", - добавляется в сообщении. Дихлорэтан также применяется для производства этиленгликолей и других продуктов органической химии, используется как растворитель пластмасс, в нефтегазовой промышленности нужен для удаления парафинов из нефтепродуктов. "Появление на биржевых торгах дихлорэтана - важное событие, поскольку роль этого продукта для целого ряда отраслей трудно переоценить. Биржа ведет активную работу по расширению линейки химической продукции и рассчитывает, что торги станут востребованным инструментом на рынке товаров органической химии", - приводятся в сообщении слова старшего управляющего директора биржи Игоря Чернышева.

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